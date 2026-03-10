Después de semanas de alta exposición mediática y una internación que preocupó a sus seguidores, Luciano Castro decidió poner el foco en su salud mental y en el bienestar de su familia. El actor, que recibió el alta médica el 2 de marzo tras 18 días de tratamiento, se encuentra en plena recuperación y reorganizó su vida personal y profesional para salir adelante.

En Intrusos contaron este martes que Castro atraviesa un proceso de recuperación que busca estabilizar su situación emocional después de un período muy intenso. “Luciano Castro se está encargando de salir adelante, tuvo un parate que por lo menos desintoxicó a la situación, que estaba muy tensa”, explicó Rodrigo Lussich al analizar el momento que vive el actor.

Luciano Castro. (Foto: @castrolucianook)

El conductor también recordó algunos episodios que aumentaron la exposición mediática de Castro, como el polémico pasacalle tras su separación de Griselda Siciliani. “En gran parte provocada por él, por ejemplo a la hora de poner un pasacalle, cosa que nadie la había pedido y que en ese marco lo único que hizo fue seguir viralizando un montón de situaciones que no querían exponer”, agregó Lussich.

LA PRIORIDAD DE LUCIANO CASTRO TRAS LA INTERNACIÓN: TRANQUILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL

El periodista Dani Ambrosino aportó detalles sobre la rutina actual del actor. “La prioridad es que él esté tranquilo, lo que me dicen del entorno es que necesitan que esté tranquilo”, reveló, dejando en claro que el foco hoy está puesto en su estabilidad emocional.

A pesar del delicado momento personal, Castro no dejó de lado sus compromisos laborales. Actualmente se encuentra grabando una serie para Netflix, con filmaciones que se extenderán hasta mayo. “Le dieron un alta ambulatoria para que pueda grabar la serie”, detalló Ambrosino, y sumó que el trabajo le está haciendo bien.

Luciano Castro (Foto: Instagram @castrolucianook)

Uno de los puntos clave en su recuperación es el acompañamiento profesional constante. “Tiene la contención de un terapeuta que lo acompaña y lo apoya en los momentos en los que Luciano se angustia”, explicó el panelista, quien también contó cómo se reorganizó la dinámica de trabajo para cuidarlo. “Tienen armados los días de grabaciones con Luciano, las van arreglando por locaciones. No le dejan tiempo muerto, tiempo de espera entre escena y escena, son todas seguidas y después se va a su casa o a otro lado”, cerró.

