El budín inglés es el postre clásico de la mesa dulce. Su mezcla contundente de frutas abrillantadas, frutos secos y especias lo convierte en un bocado que evoca la tradición. Lograr que la masa quede esponjosa y no se seque es el desafío principal al recrear este clásico.
Existe un secreto esencial para garantizar su humedad y conseguir una miga que se deshaga en la boca. La modelo y cocinera Cami Homs compartió su receta tradicional con un secreto: macerar la fruta abrillantada en coñac durante horas. Este truco le da un sabor profundo y una miga extra-húmeda.
Ingredientes para budín inglés
- Manteca 200 g
- Ralladura de limón 1 Unidad
- Frutas abrillantadas 100 g
- Azúcar 200 g
- Pasas de uva rubias y negras 150 g
- Frutas secas (almendras, nueces, avellanas) 150 gr
- Miel 1 cda.
- Harina 300 g
- Huevo 4 Unidades
- Ron 100 cc
- Cerezas confitadas 100 grs.
- Polvo leudante 15 g
- Sal 1 Pizca
Para la decoración
- Azúcar impalpable c/n
- Jugo de limón c/n
- Cerezas c/n
- Hojas de muérdago c/n
La receta de Cami Homs para preparar budín inglés. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Macerar las frutas abrillantadas con el coñac 24 horas antes de preparar el budín.
- Batir la manteca pomada con el azúcar, la miel y la ralladura hasta formar una crema, incorporar los huevos de a uno sin dejar de batir, tamizar la harina con el leudante e incorporamos a la preparación con espátula, con movimiento envolvente.
- Tamizar las frutas para retirar todo excedente líquido y espolvorearlas con dos cucharadas de harina extra. Incorporar a la preparación.
- Volcar en un molde sabarín.
- Hornear en horno 170° C por 55 a 60 minutos.
- Dejar enfriar en el molde por 5 minutos, desmoldar y dejar enfriar.
- Glasear y decorar.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/