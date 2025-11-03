El budín inglés es el postre clásico de la mesa dulce. Su mezcla contundente de frutas abrillantadas, frutos secos y especias lo convierte en un bocado que evoca la tradición. Lograr que la masa quede esponjosa y no se seque es el desafío principal al recrear este clásico.

Existe un secreto esencial para garantizar su humedad y conseguir una miga que se deshaga en la boca. La modelo y cocinera Cami Homs compartió su receta tradicional con un secreto: macerar la fruta abrillantada en coñac durante horas. Este truco le da un sabor profundo y una miga extra-húmeda.

Ingredientes para budín inglés

Manteca 200 g

Ralladura de limón 1 Unidad

Frutas abrillantadas 100 g

Azúcar 200 g

Pasas de uva rubias y negras 150 g

Frutas secas (almendras, nueces, avellanas) 150 gr

Miel 1 cda.

Harina 300 g

Huevo 4 Unidades

Ron 100 cc

Cerezas confitadas 100 grs.

Polvo leudante 15 g

Sal 1 Pizca

Para la decoración

Azúcar impalpable c/n

Jugo de limón c/n

Cerezas c/n

Hojas de muérdago c/n

La receta de Cami Homs para preparar budín inglés. Cucinare.TV.

Procedimiento

Macerar las frutas abrillantadas con el coñac 24 horas antes de preparar el budín. Batir la manteca pomada con el azúcar, la miel y la ralladura hasta formar una crema, incorporar los huevos de a uno sin dejar de batir, tamizar la harina con el leudante e incorporamos a la preparación con espátula, con movimiento envolvente. Tamizar las frutas para retirar todo excedente líquido y espolvorearlas con dos cucharadas de harina extra. Incorporar a la preparación. Volcar en un molde sabarín. Hornear en horno 170° C por 55 a 60 minutos. Dejar enfriar en el molde por 5 minutos, desmoldar y dejar enfriar. Glasear y decorar.

