El alfajor de chocolate blanco que comprás en el kiosco puede replicarse en casa si seguís pasos simples y cuidás los detalles. El secreto está en un generoso relleno de dulce de leche y un baño final que le va a dar una cobertura lisa y brillante.

Con ingrediente sencillos y un paso a paso detallado, vas a poder preparar una masa suave y tierna. Luego se cortan discos y se hornean. Solo queda el relleno, el baño con choclate blanco y listo: a disfrutar de un alfajor que va a conquistar paladares.

Ingredientes para alfajores de chocolate blanco

110 g de manteca.

110 g de azúcar.

20 g de miel.

Una cdta de esencia de vainilla.

Un huevo grande.

200 g de harina.

50 g de almidón de maíz.

10 g de cacao.

Una pizca de bicarbonato de sodio.

Una cda de polvo de hornear.

200 g de dulce de leche repostero.

500 g de chocolate blanco.

La receta para preparar alfajores de chocolate blanco. Cucinare.TV.

Procedimiento

Batir en un bowl la manteca a temperatura ambiente con el azúcar. Agregar la miel, la esencia de vainilla y los huevos. Tamizar la harina, la fécula de maíz, el cacao, el bicarbonato de sodio y el polvo para hornear y sumarlos. Amasar un poco, hasta obtener un bollo. Envolver con papel film y llevar a la heladera 30 minutos. Estirar la masa bien fina, con palote, pero que no quede de menos de ½ cm. Cortar discos del tamaño de tapitas de un alfajor. Colocar sobre una placa enmantecada y enharinada y cocinar en un horno precalentado moderado de 5 a 10 minutos. Retirar y dejar enfriar. Unir de a 2 tapitas con dulce de leche repostero en el medio. Fundir el chocolate blanco y bañar los alfajores enteros dejándolos secar en una rejilla.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/