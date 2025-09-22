Cuando el antojo pide algo dulce, cremoso y espectacular, el volcán de dulce de leche aparece como solución perfecta: exterior cocido, centro líquido que brota al cortarlo, y ese sabor tan argentino que hace suspirar.
La receta combina dulce de leche repostero, huevos y yemas, manteca, una pizca de harina o fécula tamizada para lograr estructura, y esencia de vainilla o licor suave para perfumar. Se hornea en moldes individuales: borde firme y centro apenas tembloroso, listo para sorprender.
Ingredientes para volcán de dulce de leche
- 2 yemas.
- 2 huevos.
- 400 g de dulce de leche repostero.
- 40 g de harina 0000.
- 2 cdas de leche.
- Frutas frescas para decorar.
Procedimiento
- En un bowl amplio, mezclar el dulce de leche repostero con los huevos, las yemas y la leche.
- Incorporar la harina tamizada y mezclar muy bien con batidor de alambre.
- Distribuir en un molde enmantecado y frío.
- Cocinar a 200° durante 5 minutos.
- Servir de inmediato y decorar con frutas frescas.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/