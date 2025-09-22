Cuando el antojo pide algo dulce, cremoso y espectacular, el volcán de dulce de leche aparece como solución perfecta: exterior cocido, centro líquido que brota al cortarlo, y ese sabor tan argentino que hace suspirar.

La receta combina dulce de leche repostero, huevos y yemas, manteca, una pizca de harina o fécula tamizada para lograr estructura, y esencia de vainilla o licor suave para perfumar. Se hornea en moldes individuales: borde firme y centro apenas tembloroso, listo para sorprender.

Ingredientes para volcán de dulce de leche

2 yemas.

2 huevos.

400 g de dulce de leche repostero.

40 g de harina 0000.

2 cdas de leche.

Frutas frescas para decorar.

Procedimiento

En un bowl amplio, mezclar el dulce de leche repostero con los huevos, las yemas y la leche. Incorporar la harina tamizada y mezclar muy bien con batidor de alambre. Distribuir en un molde enmantecado y frío. Cocinar a 200° durante 5 minutos. Servir de inmediato y decorar con frutas frescas

