El vitel toné es un infaltable de las Fiestas, pero también se puede reinventar para darle un toque más moderno. En esta versión, el peceto se corta en cubos y se presenta en pequeños shots o vasitos individuales, una forma práctica y vistosa que funciona muy bien para reuniones, entradas frías o mesas buffet.
La salsa mantiene todo lo que hace grande a este plato: atún, anchoas, mayonesa, crema, mostaza y el fondo de cocción del peceto, logrando esa textura suave y sabor intenso que todos conocen. Con el contraste de las alcaparras y el huevo duro, el resultado es una presentación distinta que no pierde la esencia del vitel toné tradicional.
Ingredientes para el vitel toné en shots
Para la carne
- Un peceto de ternera.
- Una zanahoria.
- Un puerro.
- Una cebolla.
- Un apio.
- Una hoja de laurel.
- 2 dientes de ajo.
- Agua, c/n.
- Sal y pimienta negra en granos, a gusto.
Para la salsa
- Una lata de atún al natural.
- 6 anchoas.
- Una cda de mostaza.
- Una cda de vinagre.
- 2 cdas de perejil fresco picado.
- 4 cdas de mayonesa.
- 200 cc de crema de leche.
- 50 g de alcaparras.
- 4 huevos duros.
- Sal y pimienta negra, a gusto.
- Fondo de cocción del peceto.
Procedimiento
Para el peceto
- Cortar los vegetales en pedazos de 2 cm aproximadamente para la base del caldo.
- Colocar las verduras cortadas en una olla con agua.
- Agregar el peceto entero.
- Salpimentar, agregar la hoja de laurel y hervir a fuego bajo por 45 minutos aproximadamente.
- Apagar el fuego y dejar enfriar en la olla, luego cortar en cubos y reservar en la heladera.
Para la salsa
- Colocar en una procesadora el atún con las anchoas, pimienta, mostaza, vinagre, mayonesa y un poquito del fondo de cocción del peceto.
- Si queda espeso, agregar un poco más de fondo; no pasarse porque quedará muy líquido.
- Por último, agregar la crema de leche, un poco del perejil y licuar un poco más; no pasarse porque puede cortar la crema.
- Colocar en un bowl, agregar el peceto y armar los shots.
- Terminar con el huevo duro, alcaparras y perejil.
