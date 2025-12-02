El vitel toné es un infaltable de las Fiestas, pero también se puede reinventar para darle un toque más moderno. En esta versión, el peceto se corta en cubos y se presenta en pequeños shots o vasitos individuales, una forma práctica y vistosa que funciona muy bien para reuniones, entradas frías o mesas buffet.

La salsa mantiene todo lo que hace grande a este plato: atún, anchoas, mayonesa, crema, mostaza y el fondo de cocción del peceto, logrando esa textura suave y sabor intenso que todos conocen. Con el contraste de las alcaparras y el huevo duro, el resultado es una presentación distinta que no pierde la esencia del vitel toné tradicional.

Ingredientes para el vitel toné en shots

Para la carne

Un peceto de ternera.

Una zanahoria.

Un puerro.

Una cebolla

Un apio.

Una hoja de laurel.

2 dientes de ajo.

Agua, c/n.

Sal y pimienta negra en granos, a gusto.

Para la salsa

Una lata de atún al natural.

6 anchoas.

Una cda de mostaza.

Una cda de vinagre.

2 cdas de perejil fresco picado.

4 cdas de mayonesa

200 cc de crema de leche.

50 g de alcaparras.

4 huevos duros.

Sal y pimienta negra, a gusto.

Fondo de cocción del peceto.

Es fundamental coseguir un buen peceto para que el vitel toné quede sabroso. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para el peceto

Cortar los vegetales en pedazos de 2 cm aproximadamente para la base del caldo. Colocar las verduras cortadas en una olla con agua. Agregar el peceto entero. Salpimentar, agregar la hoja de laurel y hervir a fuego bajo por 45 minutos aproximadamente. Apagar el fuego y dejar enfriar en la olla, luego cortar en cubos y reservar en la heladera.

Para la salsa

Colocar en una procesadora el atún con las anchoas, pimienta, mostaza, vinagre, mayonesa y un poquito del fondo de cocción del peceto. Si queda espeso, agregar un poco más de fondo; no pasarse porque quedará muy líquido. Por último, agregar la crema de leche, un poco del perejil y licuar un poco más; no pasarse porque puede cortar la crema. Colocar en un bowl, agregar el peceto y armar los shots. Terminar con el huevo duro, alcaparras y perejil.

