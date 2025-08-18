Wanda Nara denunció hace más de dos meses a Mauro Icardi por ser deudor alimentario y, si la Justicia lo incluía en el registro de morosos, podría haber conseguido que no salga del país.

Sin embargo, la empresaria no alcanzó esa decisión legal porque Mauro tiene una gran deuda alimentaria, pero cumple con un parámetro.

Según reveló Pochi de Gossipeame, el jugador paga el mínimo de lo que le corresponde, casi como si fuera la tarjeta de crédito para que no quede bloqueada. Esa es la diferencia con L-Gante, que no cubre el monto básico.

Se supo por qué Mauro Icardi puede salir del país siendo deudor alimentario, a diferencia de L-Gante | Créditos: Instagram @gossipeame

LA DEUDA ALIMENTARIA DE MAURO ICARDI

Juan Etchegoyen reveló que el futbolista tiene una fuerte deuda alimentaria con Wanda Nara por sus hijas Isabella y Francesca: “Lo que me dicen a mí es que Mauro debe 450 mil dólares entre obra social y cuota alimentaria no pagada a lo largo de estos meses”.

Mauro Icardi junto a sus hijas, Francesca e Isabella (Foto: Instagram @mauroicardi)

No sólo eso, sino que despertó el malestar de sus hijas. “Isabella y Francesca han decidido bloquear de WhatsApp a su papá después que vieron que los hijos de Eugenia en Turquía usan sus cosas. Esto se suma a que ellas no le perdonan la ausencia constante a su papá y varios desplantes”.