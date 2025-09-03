Luego de su paso por México, donde estuvo al frente de las grabaciones de la versión local de “Love is Blind” junto a Darío Barassi, Wanda Nara volvió a instalarse en Buenos Aires con su agenda colmada de compromisos televisivos.

Sin embargo, en medio de sus actividades laborales, la empresaria sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una noticia más íntima y familiar: la llegada de una nueva mascota.

“Adoptamos un nuevo integrante”, escribió la conductora en su cuenta oficial de Instagram junto a un video en el que mostró a un pequeño cobayo, el nuevo compañero que ya forma parte del día a día de la familia Nara.

Wanda Nara no quiso hablar con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

LA NUEVA MASCOTA DE WANDA NARA

En las imágenes se la escucha hablarle con ternura mientras observa cómo el animal recorre la casa. “¡Hola! Para mí la busca a Fran”, comentó entre risas, en referencia a una de sus hijas con Mauro Icardi.