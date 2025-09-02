Fiel a su estilo frontal, Yanina Latorre protagonizó un momento de tensión al aire en Sálvese Quien Pueda después de que Nano Vaschetto, el exparticipante de Gran Hermano, la incomodara con un comentario que hizo en un streaming.

Todo comenzó cuando el joven se refirió a la conductora al aire: “Algo que siempre me sorprendió de Yanina, y cuando la vi en persona también, es que es hermosa, es muy linda. ¡Lo que debe haber sido de joven!”, atinó a decir.

Sin dejar pasar por alto sus dichos, Yanina recorgió el guante y respondió sin filtro: “Pará, hijo de pu… ¡Nano! Habló cómo si tuviera 99 años, tengo 50”, atinó a decir. Y cerró, visiblemente molesta: “¡Es un desubicado! Nano, si te descuidas estoy mejor que vos. ¡Y no estoy operada! Me hizo mier…”.

YANINA LATORRE DESTROZÓ A WANDA NARA TRAS SU NUEVO VIAJE A MÉXICO: “LAS NENAS NO ESTÁN CON LA MAMÁ NI EL PAPÁ”

Wanda Nara volvió a subir a un avión rumbo a México para continuar con las grabaciones de la segunda temporada de Love Is Blind, el programa que conducce junto a Darío Barassi, y su viaje desató una nueva polémica.

En medio del conflicto mediático y judicial con Mauro Icardi, Yanina Latorre no dudó en opinar sin filtros: “Ella dice que va a trabajar porque mantiene a sus hijos. A ver, no es la misma mina que va todos los días a un laburo y cobra un sueldo para parar la olla”, lanzó la conductora en El Observador 107.9.

“Las chicas no ven al padre y ella, últimamente, ya fue a Los Ángeles, a México, y ahora se vuelve a ir. Las nenas no están con la mamá ni el papá. No están con nadie. Las deja con la amiga porque Zaira Nara está laburando y tiene su vida, sus hijos”, agregó.

Yanina no se quedó ahí y apuntó directo a la logística familiar: “La madre está en Europa, las deja con Don Nara, que estaba peleada a muerte y es todo flojo de papeles. ¿No se puede quedar un tiempo acá?”.

Por otro lado, si bien reconoció la importancia del contrato con Netflix, Yanina cuestionó lo que considera viajes evitables: “Lo de Love Is Blind lo entiendo, tiene un contrato con Netflix, pero ¿quién cuida a esas chicas y a los tres nenes? Son muy chiquitas”.

Por último, recordó que la situación se complica aún más con la distancia de los padres: “Maxi López está en Europa. Las nenas están con ese problema de que no ven al papá, que pide la restitución, que están expuestas, tienen que empezar terapia, está el Ministerio Público Tutelar en el medio, el tire y el afloje... ¿Wanda no puede quedarse un poco con las hijas? Porque esto no lo necesita, estar todo el día afuera”, cerró, tajante.