Luego del escándalo que estalló con las declaraciones que hizo Agustín Franzoni sobre que tiene guardados videos íntimos con expareja (y aclarara que ganaría mucho dinero si los vendiera), todas las miradas cayeron en su ex -y actual novia de Nico Occhiato- Flor Jazmín Peña.

Y luego de las repercusiones que despertó los dichos del joven, Flor decidió romper el silencio a través de un mensaje que le envió a Ángel de Brito, y que el conductor leyó al aire en LAM: “Lo de Franzoni lo vi ayer. Me da una vergüenza total, no puedo creer lo que dice, tampoco puedo creer cómo nadie ahí le frena el carro, y encima ponen la cortina del programa en el que trabajo, como para que quede aún más claro de quién habla”, comenzó diciendo Flor, visiblemente dolida.

En su descargo, apuntó también contra las risas cómplices del entorno: “Quienes lo acompañan encima se cag... de la risa, inclusive las mujeres de la mesa. Me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo que es tan íntimo, que le llegue a mis viejos, algo que sucedió en completa intimidad, y tener que hablar de esto porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire. Que no sé qué tan chiste es, porque hasta lo siento como una amenaza”.

Foto: Instagram (@florjazminpe)

La bailarina no dudó en plantear que esta vez tomará medidas concretas: “No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia, no me va a quedar otra opción“, aseguró. Y cerró, visiblemente enojada: ”Pero no puedo creer tener que recurrir a un abogado por un ex, por eso también estoy tan shockeada. Tampoco me puedo quedar de brazos cruzados, confiando en que no va a hacer nada. Esta vez siento que cruzó una línea. Estoy que no lo puedo creer”.

Foto: Instagram (@agufranzoni)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA FURIA DE NICO OCCHIATO CON AGUSTÍN FRANZONI POR VENTILAR SU INTIMIDAD CON FLOR JAZMÍN PEÑA

El comentario de Agustín Franzoni sobre que tiene guardados videos de situaciones íntimas con exparejas -¡y que hasta ganaría mucho dinero si los vendiera!- enfureció a Nicolás Occhiato, quien a pesar de que Florencia Jazmín Peña no fuera mencionada explícitamente, se hizo cargo.

“Es re incómodo estar hablando de esto”, comenzó diciendo el dueño de Luzu cuando le recordaron los dichos del también exintegrante de su empresa.

Entonces, insistió ante el micrófono de Ya fue todo: “Es muy incómodo, les soy sincero. Me están llevando a hablar de algo íntimo de mi pareja”.

Nico Occhiato apuntó contra Agus Franzoni tras la polémica con Flor Jazmín Peña. (Foto: Instagram)

“Obvio que hablé con Flor. Ella está recontra incómoda con la situación. Me toca a mí hablar de eso porque es un tema de ella. Como pareja me pone incómodo y me da mucha bronca la polémica de responder algo así“, agregó. Y cerró, tajante: “Es incómodo que tenga que responder algo íntimo de mi pareja y esté exponiendo esto”.