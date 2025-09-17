La mezcla de emociones de Florencia Jazmín Peña cuando la consultaron por las declaraciones de Agustín Franzoni, quien en modo socarrón aseguró que tiene videos íntimos que podría vender por mucha plata, le impidió hablar del asunto de forma directa.

“Me angustia... No me quiero poner así”, se disculpó la pareja de Nicolás Occhiato mientras contenía el llanto.

“Estoy como cualquier mujer que estaría en una situación así, me... Sí, me siento muy vulnerada. No lo puedo creer”, lamentó.

Ahí, Flor se quejó de tener que “salir del laburo y tener cámaras para responder algo que dijo otra persona respecto a un momento pasado y que correspondía a nuestra intimidad”.

“Hoy me mandó un mensaje de mi mamá porque le llegó... Me parece una locura tener que hablar de esto. Vayan a preguntarle a él, que se le cruza por la cabeza, para decir esas cosas”, continuó.

La paciencia de Flor Jazmín Peña

Luego, Flor evaluó la posibilidad de denunciar a Agus: “Creo que en esta oportunidad cruzó una línea”.

“Al mismo tiempo no deja de ser una persona con la que yo compartí muchas cosas. No me deja de sorprender las cosas que dice”, razonó desilusionada.

Foto: Instagram (@agufranzoni)

Por eso cuestionó: “Por una parte como que confías en la integridad de la otra persona, porque compartí un montón de tiempo, pero por la otra hace chistes que me parece que no puede ser un chiste”.

En cuanto al descargo de Agus Franzoni, quien justificó sus dichos en que eran un chiste, Flor Jazmín Peña lo cruzó: “Lo que dijo tiene que ver con un hate o con una repercusión (negativa) que puede recibir...”.

Foto: Instagram (@florjazminpe)

“Lo que él dijo y no con unas disculpas sinceras ni con algo que sea verdad. Creo que las disculpas son para mí porque me incomoda a mí porque está hablando de nuestra intimidad”, cerró.