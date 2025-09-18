En una nota que dio a LAM, Estefi Berardi contó los motivos de su salida de Los Profesionales de Siempre y sorprendió al revelar que deja la televisión para dedicarse de lleno a su agencia de marketing.

“Abrí mi agencia de marketing este año. Es bastante nuevo, no estoy hace tanto con esto, empecé haciéndolo muy tranqui y empecé a crecer muy rápido. Hoy tengo mucha demanda de clientes y manejo la comunicación de un montón de empresas”, relató Estefi con entusiasmo.

La expanelista aclaró que su decisión no tiene que ver con conflictos internos, sino con un cambio personal: “Me está yendo muy bien y siento que mi corazón siente que es momento de ponerle todo a eso en este momento. Mi intuición me decía que sí, porque ya no podía hacer todo”.

Sobre la exigencia que implica trabajar en televisión, Berardi fue sincera: “Ustedes saben que hacer un programa no es solo estar sentado ahí dos horas. La gente por ahí piensa que te sentás y hablás bolude..., pero tenés que buscar temas, investigar, leer una causa. Hay panelistas que solo calientan la horita que van, pero a mí me gustaba trabajar de verdad”.

Consultada sobre su vínculo con sus compañeros, Estefi descartó cualquier tipo de roce: “Me voy bien con Flor y con todos“, aclaró. Y cerró: “Cuando acepté hacer Los Profesionales era porque me motivaba trabajar con Flor, la quería conocer y quería laburar con ella. Y ahora la voy a extrañar”.

MARTÍN BOSSI PIROPEÓ EN VIVO A ESTEFI BERARDI

Si bien esta no es la primera vez que los vinculan sentimentalmente, Martín Bossi fue por más y no dudó en piropear en vivo a Estefi Berardi en Poco correctos (en julio de 2024), el programa que conducían Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

Indagado por su situación sentimental, el humorista se sinceró recurriendo a su característico humor: “La verdad que sí, estoy solo. Lo que pasa es que también ella (por Estefi) no me quiere blanquear. Yo siento que no me quiere blanquear”.

“Yo estoy solo, que lo blanquee ella. No pasó nada, por ahora. Nunca la besé, ella sí me besó, yo no”, agregó, despertando la risa pícara de la panelista y de todos sus compañeros que estaban en el estudio.

Por último, Bossi no escatimó en halagos para la periodista: “De Estefi me gusta la inteligencia que tiene, me gusta la bondad que tiene, me gusta que se interesa y que pregunta. Me parece una mujer con muchas cualidades. Es talentosa, laburante. Me parece que, para cualquier hombre que se acerque a ella, es un honor”.

