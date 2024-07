Martín Bossi visitó Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) este jueves, donde imitó a Leo Messi para mostrar cómo conquistaría a Estefi Berardi.

“¿Alguna vez usaste esto de la imitación para conquistar mujeres? Para seducir a una Estefanía Berardi por ejemplo”, le preguntó Pochi de Gossipeame.

“Hoy no... imaginate que la llame a Estefi y le diga “‘Soy Leo, estoy contento por lograr los objetivos... me gustaría acostarme con vos para poder tocarte’”, bromeó el humorista.

LA REACCIÓN DE MARTÍN BOSSI CUANDO LE PREGUNTARON SI TUVO ALGO CON ESTEFI BERARDI

Facundo Ventura aprovechó la visita de Martín Bossi al programa de Yuyito González para preguntarle si tuvo algo con Estefi Berardi tras los rumores.

Estefanía Berardi y Martín Bossi.

“¿Llegó a haber algo con Estefi?”, indagó el panelista y su respuesta sorprendió: “Todos me preguntan y ella también... yo me relajé mucho con los vínculos. La verdad hoy no tiene mucho peso, si es verdad no interesa”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.