Tener un perro como mascota implica responsabilidades como dale de comer, de tomar agua, y cuidar de que, en sus juegos, no se meta en problemas, y eso fue lo que le ocurrió a una perrita que quedó atrapada por debajo de la puerta de una casa.

La llegada de los bomberos trajo a tranquilidad a los vecinos, que temían que la perra se quiebre la cabeza o la columna en su desesperación por liberarse de una trampa mortal.

Foto: captura y video de @lulugue10 y @mariomassaccesi1

Sin embargo, el bombero Martín, protagonista del video que compartieron los vecinos, y Mario Massaccessi, utilizaron su entrenamiento, su pericia, y por sobre todo su empatía con la mascota para efectuar el rescate.

ASÍ FUE EL RESCATE DE UNA PERRA QUE EMOCIONÓ A MARIO MASSACCESI

“Te tenés que quedar quieta. Tranquila”, se le escucha a Martín decirle a la perrita. “Para romper el piso, se va a poner loca”, explicó el funcionario mientras buscaba el punto exacto para ayudar a la perrita, que estaba entregada a sus manos, a recuperar la libertad mientras el dueño de casa la iba estirando desde el lado de adentro de la casa.

Finalmente, la mascota recuperó su libertad frente a la alegría de los vecinos y las imágenes fueron viralizadas por Mario. “Esto pasó en Villa Ballester y lo grabó la vecina Lu Guerra. La perra quedó atrapada entre el portón y el piso”, explicó.

Fotos: capturas Instagram

“Encajada durante un largo rato los vecinos hicieron todo lo posible para rescatarla pero no pudieron. Al rato llegaron los bomberos de Ballester y con un trabajo paciente de torsiones y mimos pudieron dejarla en libertad. Hay trampas en las que solo nos quedan confiar en los demás”, cerró el conductor, con una lección de vida.

