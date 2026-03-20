La final de “MasterChef Celebrity” (Telefe) tuvo todos los condimentos: emoción, lágrimas, reconciliaciones y hasta un abrazo que nadie esperaba. Ian Lucas, el youtuber que se ganó el corazón del público, se consagró campeón y recibió el saludo más sentido de Evangelina Anderson, con quien compartió mucho más que una competencia.

Rodeados de papelitos de colores y la ovación de sus compañeros, Ian y Evangelina se fundieron en un abrazo que duró varios segundos.

El gesto sorprendió a todos, sobre todo después de los roces y la tensión que quedó entre ellos tras la filtración de fotos en las que se los veía a los besos. Este viernes en SQP, Pía Shaw dio más detalles de lo ocurrido en los estudios de Telefe.

El abrazo de Ian Lucas y Eva Anderson. Foto: captura MAsterChef Celebrity / Telefe

Un romance fugaz y un reencuentro emotivo

La relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson fue uno de los temas más comentados de la temporada. Lo que empezó como un simple shippeo en las redes terminó en un romance breve, pero intenso, dentro del reality. Mientras que Ian aseguró que lo que vivió fue “real”, Evangelina siempre aclaró en distintas entrevistas que “era solo un show”.

Ian Lucas y Evangelina Anderson en la fiesta del fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Fotos: Movilpress).

Estas declaraciones no le cayeron nada bien al influencer, que en los últimos días salió a aclarar cómo quedaron las cosas entre ellos: “Nos veíamos. No me enamoré porque no lo veía viable, por la diferencia de vida, de etapas, de edad, todo”, contó Ian en diálogo con Puro Show.

A pesar de las diferencias, el final del programa los encontró juntos, celebrando el triunfo y dejando atrás cualquier malentendido.

Así fue la consagración de Ian Lucas en “MasterChef Celebrity”

Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Telefe / Adrián Díaz)

Ian Lucas se quedó con el título de campeón tras imponerse en la final ante Sofía “La Reini” Gonet. El influencer no solo se llevó el trofeo, sino también el equipamiento completo para su cocina y un premio de 50 millones de pesos.

Para la gran final, Ian preparó un menú de tres pasos cargado de recuerdos y emociones familiares. De entrada, sirvió una fainá coronada con morrones, en homenaje a su abuelo. Como plato principal, presentó una milanesa de tomahawk con fideos negros, una reversión de las comidas que solía preparar cuando cuidaba a su hermano. El postre fue un arroz con leche dedicado especialmente a su abuela.