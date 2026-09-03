El resurgir de la versión de que Emilia Mernes habría coqueteado con Rodrigo de Paul en una fiesta, en la que para colmo también estaban Tini Stoessel y Duki, su propio novio; las fotos fake virales; y los datos de Yanina Latorre sobre cuándo y cómo se rompió la amistad con Tini, la cantante explotó con un lapidario posteo.

“El equipo de prensa de Emilia Mernes emite el presente comunicado a raíz de la circulación, en los últimos días, de informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios, con la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”, planteó Vicky Roa, la responsable de comuniación de Emilia.

Entoces apuntó contra Gustavo Méndez y también Yanina Latorre de forma solapada: “Nos dirigimos formalmente a los profesionales de la comunicación para recordar que chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al ejercicio periodístico”.

El comunicado de prensa de Emilia Mernes.

“Solicitamos que cada dato sea contrastado con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser difundido”, siguió el comunicado.

Ahí, Emilia Mernes concluyó a través de su agente de prensa: “La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”.

Las fake news que hartaron a Emilia

Por otra parte, Paula Varela explicó en Lape Club Social que la viralización de Emilia con su padre en Nogoyá que fueron adulteradas con indirectas a Tini saturó a Mernes.

Las fotos apócrifas que enfurecieron a Emilia Mernes.

“Se cansaron de las mentiras, de las especulaciones, de las noticias falsas”, reveló Varela.

Las fotos apócrifas que enfurecieron a Emilia Mernes.