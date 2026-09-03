Lucas Benítez, campeón nacional de patinaje artístico, se volvió viral después de sufrir una agresión mientras realizaba uno de sus habituales espectáculos en la Línea B del subte.

El episodio ocurrió semanas atrás, cuando un pasajero le hizo una zancadilla mientras patinaba por un vagón en movimiento, provocando que cayera al piso y que sus patines se rompieran.

La secuencia fue registrada por otro pasajero y comenzó a circular con fuerza en las redes sociales. Tras la repercusión, Lucas Benítez llevó tranquilidad sobre su estado de salud: “Estoy bien, estoy sano, entero. Agradezco al público que siempre me defiende. A veces puede pasar. Nunca me pasó esto, menos que se haga viral”.

increparon a un libertario que le puso la traba dos veces a un reconocido patinador artístico que actúa en la línea b del subte. pic.twitter.com/EZGr8iWPsO — make argentina gay again (@makearggayagain) September 1, 2026

La agresión provocó la reacción inmediata de quienes presenciaron la escena. Varios pasajeros enfrentaron al hombre señalado por haber provocado la caída, aunque fue el propio patinador quien intentó frenar el conflicto. “En ese momento lo quisieron matar. Yo intenté calmar las aguas porque es mi trabajo y no quiero tener problemas con la gente de Metrovías. ‘Siéntense, ya está, ya pasó’”, recordó.

LA HISTORIA DE LUCAS BENÍTEZ Y LA DISCRIMINACIÓN QUE SUFRIÓ POR SU ROSTRO

Además de visibilizar la agresión, el video permitió conocer la historia de Lucas Benítez, patinador artístico profesional y varias veces campeón nacional. Tiene un hemangioma en el rostro desde su nacimiento y contó que, aunque durante su infancia y adolescencia no sufrió bullying, sí atravesó situaciones de discriminación cuando comenzó a buscar trabajo.

“No sufrí bullying, tuve dos padres geniales. No olvido nunca que mi mamá fue a todos los hospitales habidos y por haber para curarme el hemangioma que tengo, que es de nacimiento”, explicó sobre el acompañamiento que recibió de su familia.

Lucas Benítez, el campeón de patín que fue agredido en el subte y reveló la discriminación que sufrió. Crédito: Instagram

Con el paso de los años, sin embargo, comenzó a encontrarse con otras barreras. “Me han rechazado trabajos por mi cara, pero patinar no”, reveló. Según contó, en distintas oportunidades presentó su currículum y le aseguraron que las vacantes ya habían sido cubiertas, aunque posteriormente comprobó que las búsquedas laborales seguían abiertas.

EL PATINAJE, LA PASIÓN QUE CONVIRTIÓ EN SU PROFESIÓN

A diferencia de esas experiencias, el patinaje artístico se convirtió para Lucas Benítez en un espacio donde su apariencia nunca fue un impedimento. Comenzó a practicar la disciplina a los 22 años, se consagró campeón nacional en varias oportunidades y logró transformar su pasión en su principal fuente de trabajo.

Lucas Benítez, el campeón de patín que fue agredido en el subte y reveló la discriminación que sufrió. Crédito: Instagram

Lucas Benítez, el campeón de patín que fue agredido en el subte y reveló la discriminación que sufrió. Crédito: Instagram

Actualmente, Lucas vive de sus presentaciones y uno de los escenarios donde suele mostrar su talento es la Línea B del subte porteño, donde realiza espectáculos frente a los pasajeros. La agresión que sufrió generó indignación en las redes, pero también permitió que miles de personas conocieran la historia detrás del artista que desde hace años se gana la vida sobre sus patines.

CÓMO COLABORAR CON LUCAS BENÍTEZ PARA QUE PUEDA COMPRARSE NUEVOS PATINES

El patinador publicó en su cuenta de Instagram los datos para contribuir con la colecta: “Se me rompieron los patines, una imagen vale más que mil palabras, dejo mi alias para quien quiera ayudar... Alias: Patin.subte”.