El recital que brindó Tini Stoessel en México terminó de profundizar la grieta que surgió entre la cantante y su padre, que hasta ahora se ocupaba de manejar su carrera y sus finanzas, y en ese marco Majo Martino reveló un detalle escalofriante de la relación laboral que incluye a Emilia Mernes.

Tras los rumores que señalaban que el quiebre de la relación entre las cantantes se debía un supuesto affaire de Emilia con Rodrigo De Paul, Martino contó que el padre de Tini la presionaba con fotos de la entrerriana.

Tini Stoessel y Emilia Mernes, enfrentadas (captura de Instagram)

Todo comenzó cuando Yanina Latorre hizo referencia a un período en que la cantante habría sufrido una severa pérdida de peso en medio de ataques de pánico que sufría debido a una depresión. “Ella les dice ahora a sus allegados ‘Ellos dicen ahora que yo estoy con problemas de salud mental, pero en ese momento no les preocupó, y me pusieron a cantar igual, pesando 30 kilos’”, recordó.

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“En ese momento que vos estás describiendo sobre el tema de salud mental, que es de hace muchos años”, abrió el juego Majo Martino. “El padre le había programado que hiciera 14 Luna Park. Catorce. Ella se sentía tan mal que le pidió…. Que fue el primer límite que le puso. Le dijo ‘Yo los 14 Luna Park no los voy a hacer en este momento”, agregó.

“¿Qué hizo el padre??, preguntó Martino, generando intriga en el panel. “Mientras ella estaba recluida, la bombardeaba con imágenes de Emilia Mernes: ‘Mirá, te copió el vestuario’, ‘Está ganando terreno’, ‘Te usa el mismo color de vestuario que vos’, ‘Tiene tu bailarín’, ‘tiene tu vestuarista’…”, reveló la panelista.

Las fotos de Emilia Mernes y Tini Stoessel súper diosas bailando en una fiesta.

“O sea, que la enloquecían”, analizó Latorre. “Ella, en vez de estar contenida estaba recibiendo mensajes todo el tiempo de que había otra artista que era amiga de ella en ese momento que estaba ganando más terreno que ella. Y ella sentía la presión”, cerró la conductora.

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