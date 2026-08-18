La versión corrió rápido y Candela Arizaga no se quedó callada. Después de que se filtrara que la modelo estaría iniciando un vínculo con un joven de su edad, oriundo de Villa Constitución, la ciudad santafesina donde nació y donde hoy vive su padre con su nueva pareja, la influencer decidió responder desde sus historias de Instagram con un contenido que reavivó todo el escándalo con Facundo Moyano.

La primera movida de Candela fue subir una captura con el detalle de sus viajes al exterior de los últimos dos años —Europa, el Caribe, Estados Unidos y también la Patagonia— y salir a bancar cada destino: “Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y en familia. No tengo la culpa si eligen mal a sus novios”, escribió, picante, sobre las críticas que viene recibiendo por su nivel de vida.

CANDELA ARIZAGA Y LA FOTO QUE REACTIVÓ TODO

Pero la posta llegó después: la joven publicó una imagen inédita en la que se la ve abrazada a Facundo Moyano en las escalinatas de Disneyland París, uno de los tantos viajes que compartieron como pareja. El posteo llamó la atención porque Arizaga y el sindicalista de 41 años no se ven cara a cara desde el 4 de agosto, día en que ella salió corriendo del departamento de Moyano en Belgrano y se le impuso al dirigente una restricción perimetral en el marco de la causa que investiga.

La modelo compartió esta postal inédita junto al sindicalista en medio de los rumores de un nuevo romance Fuente: Instagram

La foto estuvo acompañada, en un primer momento, de un mensaje que después borró de sus historias, en el que dejaba entrever que compartía la postal “para que no la escondan más” y, de paso, para que “sus otras novias” la vieran. El tono irónico no hizo más que sumar capítulos a un affaire que ya lleva semanas de exposición mediática.

Historia de Instagram de Candela Arizaga con el mensaje sobre "sus otras novias" "Y acá porque no quiero que me escondan más y de paso 'sus otras novias' lo vean (humor)", escribió Candela en sus historias, en referencia directa al entorno de Facundo Moyano. Fuente: Instagram | @candelamagaliok

FACUNDO MOYANO, EN SILENCIO

Del otro lado, Facundo Moyano optó por no reaccionar públicamente a ninguno de los posteos de Arizaga y mantuvo silencio absoluto en sus redes. Mientras tanto, la causa sigue su curso: este martes declaran ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires los dos policías que acompañaron a la modelo durante el episodio del 4 de agosto.

La versión sobre el nuevo romance de Candela con el joven de Villa Constitución quedó, por ahora, sin confirmar. Pero la respuesta de la modelo —foto con Moyano incluida— funcionó como un mensaje bien directo hacia todos los que daban por cerrada la relación.