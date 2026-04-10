La soltería le sienta bien a Evangelina Anderson, y luego del romance con Ian Lucas, ahora el exrepresentante reveló cómo es su vida íntima.

“No se acuerdan de su historia”, arrancó César Carozza.

Entonces, el abogado explicó en LAM: “Wanda y Eva se odiaban. Cuando Evangelina estaba embarazada de Martín Demichelis se tomó una licencia, la reemplazaron (en el teatro) por Wanda, y para ella fue tremendo”.

César Carozza sobre Eva Anderson.

En ese momento Carozza fue letal con las ex MasterChef Celebrity: “Ahora no le molesta ser la cocinera de Wanda. Pero en ese momento le molestaba”.

Los palazos de Carozza a Eva Anderson

Entonces, el abogado mediático fue cáustico al reaccionar a la nota que la ex bailarina de Pasión de Sábado le había dado a LAM: “Dice que me quiere mucho. ¿Si me tomaría un café con ella? “No tiene tiempo, si está saliendo todas las noches a bailar”.

“Ahora va a los cumpleaños de los famosos. Antes era una chica que no salía”, continuó.

“A mí me encanta que haya despegado de donde estaba. Yo feliz. Escuché toda la nota y no dijo nada como siempre. Sólo salió con Martín Demichelis...“, cerró César Carozza contra Eva Anderson.