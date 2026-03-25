Evangelina Anderson decidió ponerle fin a los rumores y explicó por qué no estuvo presente en el programa cuando Ian Lucas fue invitado a Cortá por Lozano (Telefe), donde ella se desempeña como panelista.

La modelo, visiblemente cansada de las especulaciones, aseguró que fue la producción la que le pidió que no asistiera ese día. “No me fui de viaje, estoy acá en Buenos Aires. Viví con normalidad esos días, ocupándome de mis hijos”, sostuvo Anderson en diálogo con Intrusos (América), desmintiendo así la versión de Verónica Lozano, quien había dicho que Evangelina se había tomado unos días para viajar con su familia.

Según Anderson, la producción le había pedido que arreglara por un año, pero ella prefirió probar dos semanas. “Hace más de un mes que estoy acá. Como terminé MasterChef, yo quería unos días de vacaciones, pedí, pero finalmente no me pude organizar con mis hijos. Al final yo no pude viajar, se los dije y me dijeron que al final esos días no venga”, remató.

Ian Lucas.

Se terminó la buena onda entre Evangelina Anderson e Ian Lucas

El vínculo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas quedó completamente roto. Cuando le preguntaron si había felicitado al campeón del reality de cocina, la modelo fue tajante: “No voy a hablar más del tema. Ya está, porque si no es siempre lo mismo… Es cansador”.

Evangelina Anderson en un evento en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Anderson, visiblemente molesta, pidió cambiar de tema: “Hay muchos temas para debatir. Hablemos de otra cosa. Invénteme un romance nuevo”, lanzó, dejando en claro que no quiere saber nada más del youtuber.

Ian Lucas contó por qué no se enamoró de Evangelina Anderson

Por su parte, Ian Lucas también se refirió al final de la relación con Anderson. El influencer, que regresó de México tras grabar contenido con Fede Vigevani, explicó en Puro Show (eltrece) cuál fue el motivo que lo frenó y le impidió enamorarse de la modelo.

Evangelina Anderson e Ian Lucas juntos en la fiesta por el fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

“Nos veíamos. No me enamoré porque no lo veía viable, por la diferencia de vida, de etapas, de edad, todo”, confesó el youtuber, quien además contó que dejó de seguirla en las redes porque no quiere tener más contacto.

“No quiero nombrarla más, no quiero hablar más. Si ella venía a mi casa y subía una historia, en ningún momento fue de mi parte. Si después me hacés quedar como un boludo, bueno”, concluyó Ian Lucas, dejando en claro que la relación terminó de la peor manera.