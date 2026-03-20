A un día de consagrarse como ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas habló en A la Barbarossa y respondió si Evangelina Anderson lo felicitó tras la final.

El influencer se impuso en la competencia, donde Sofía “La Reini” Gonet obtuvo el segundo lugar luego de destacarse a lo largo de todo el certamen.

Ian Lucas reveló si Evangelina Anderson lo felicitó tras ganar MasterChef Celebrity (captura de Telefe)

Ian Lucas reveló si Evangelina Anderson lo felicitó tras ganar MasterChef Celebrity

En ese contexto, y sin nombrarla directamente, Analía Franchín le hizo una pregunta cargada de doble intención: quiso saber si Eva lo había felicitado luego de que él dejara de seguirla en Instagram, tras las versiones de romance y ninguneo público de Anderson.

Lejos de entrar en detalles, Ian eligió una respuesta cuidadosa: “Hablamos con todos mis compañeros por el grupo de MasterChef, nos felicitaron a La Reini y a mí por la final que habíamos dado, por el show. Fue lo más visto del año”.

Pero la duda quedó flotando en el aire. Filosa, Romina Uhrig redobló la apuesta: “Mensaje personal, ¿no?”.

Ante la repregunta, Ian se limitó a sonreír y reiteró que las felicitaciones llegaron a través del grupo.

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