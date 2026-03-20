A un día de consagrarse como ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas habló en A la Barbarossa y respondió si Evangelina Anderson lo felicitó tras la final.
El influencer se impuso en la competencia, donde Sofía “La Reini” Gonet obtuvo el segundo lugar luego de destacarse a lo largo de todo el certamen.
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Ian Lucas reveló si Evangelina Anderson lo felicitó tras ganar MasterChef Celebrity
En ese contexto, y sin nombrarla directamente, Analía Franchín le hizo una pregunta cargada de doble intención: quiso saber si Eva lo había felicitado luego de que él dejara de seguirla en Instagram, tras las versiones de romance y ninguneo público de Anderson.
Lejos de entrar en detalles, Ian eligió una respuesta cuidadosa: “Hablamos con todos mis compañeros por el grupo de MasterChef, nos felicitaron a La Reini y a mí por la final que habíamos dado, por el show. Fue lo más visto del año”.
Pero la duda quedó flotando en el aire. Filosa, Romina Uhrig redobló la apuesta: “Mensaje personal, ¿no?”.
Ante la repregunta, Ian se limitó a sonreír y reiteró que las felicitaciones llegaron a través del grupo.
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