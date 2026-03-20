La final de MasterChef Celebrity tuvo todos los condimentos: nervios, incertidumbre y una definición que mantuvo en vilo a los fanáticos hasta el último segundo. En una noche cargada de emociones, Ian Lucas se consagró campeón del reality de cocina de Telefe, tras una definición mano a mano con Sofía “La Reini” Gonet.

Ian Lucas (Foto: Telefe / Adrián Díaz)

Además de su transmisión por TV, Telefe hizo un vivo por streaming y mostró a los dos finalistas expectantes, ya que la producción grabó ambos finales para evitar filtraciones. Cuando finalmente se conoció el nombre del ganador, Ian Lucas se apoyó sobre sus brazos, levantó el derecho en alto y celebró con un gesto de corazón dedicado a sus seguidores.

Leé más:

Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity 2026: “Con trabajo y esfuerzo todo llega”

LA REACCIÓN EN VIVO DE IAN LUCAS AL ENTERARSE DE QUE GANÓ MASTERCHEF CELEBRITY

El desahogo fue inmediato: los conductores y La Reini corrieron a abrazarlo y felicitarlo en medio de la ovación.El flamante campeón se quedó sin palabras en los primeros segundos, pero no tardó en compartir su alegría con quienes lo acompañaron en este camino. Su hermano menor, protagonista de muchas de sus historias, estuvo presente en la consagración y recibió un sentido abrazo.

Durante la transmisión, Grego Rossello recordó la historia de vida de Ian Lucas, quien de chico tuvo que cocinarle a su hermano por situaciones familiares difíciles. El propio Ian bromeó sobre aquellos días: “¡Fue la versión mejorada! Había días que le decía ‘es lo que hay, comé’. Hasta que no terminaba el plato, no se levantaba de la mesa. Yo me la jugué con el morrón en la final. Nunca se desperdicia la comida, a los 13/14 le cocinaba”.

Así fue el menú ganador de Ian Lucas en MasterChef Celebrity (Fotos: capturas Telefe)

Minutos después de la consagración, Ian Lucas recibió el trofeo de campeón, esta vez con la certeza y la emoción real de haberlo logrado. “Ya tenemos la cosa de los trofeos. No preparé ningún posteo, ahora salgo con mi familia a festejar, vayan a ver el de La Reini ahora, va a explotar”, dijo, todavía con la adrenalina a flor de piel.

Leé más:

Wanda Nara confirmó el romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.