El participante de MasterChef Celebrity, Ian Lucas, sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez parte del interior de su casa.

Desde el comienzo del recorrido dejó en claro que se trataba de un lugar que sus fanáticos “no conocían”. La frase despertó la curiosidad de inmediato y el foco pasó rápidamente del personaje al escenario: una vivienda moderna, luminosa y ubicada frente a un lago.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la relación directa entre la casa y el paisaje. La construcción de la vivienda de Ian Lucas fue pensada para aprovechar al máximo la vista exterior.

Así es la impactante casa de Ian Lucas: tres pisos, pileta y mucho verde | Créditos: Canal de YouTube de Ian Lucas

Amplios ventanales recorren distintos ambientes y permiten que la luz natural domine el interior durante todo el día. El agua y la vegetación funcionan casi como parte de la decoración, integrándose a la estética minimalista de la propiedad.

Así es la impactante casa de Ian Lucas: tres pisos, pileta y mucho verde | Créditos: Canal de YouTube de Ian Lucas

ASÍ ES LA MANSIÓN DE IAN LUCAS

Lejos de comenzar el recorrido por los sectores más tradicionales, Lucas decidió mostrar primero el área destinada al entretenimiento. Allí se destaca una mesa de ping pong y un espacio de juegos armado como un living relajado, pensado para compartir con amigos o pasar tiempo en grupo.

Así es la impactante casa de Ian Lucas: tres pisos, pileta y mucho verde | Créditos: Canal de YouTube de Ian Lucas

La cocina principal, conectada a un comedor amplio, mantiene una estética sobria con colores neutros y líneas simples. La distribución abierta facilita la circulación y genera un clima ideal para cocinar mientras otras personas conversan o participan del encuentro.

El detalle que más sorprendió a quienes vieron el recorrido es que la casa cuenta con dos cocinas. Además de la principal, existe una segunda área de preparación separada del espacio social.

Así es la impactante casa de Ian Lucas: tres pisos, pileta y mucho verde | Créditos: Canal de YouTube de Ian Lucas

En el exterior, el jardín termina de completar la propuesta. Un amplio espacio verde se extiende hasta el lago, acompañado por una piscina y sectores de descanso que invitan a disfrutar del aire libre. Con este recorrido, Ian Lucas dejó ver que su casa combina arquitectura contemporánea, naturaleza y espacios sociales diseñados para compartir.