Finalmente, este jueves el jurado de MasterChef Celebrity determinó que Ian Lucas sea el nuevo ganador del reality, tras derrotar a Sofía “La Reini” Gonet en una competencia que se extendió por más de cinco meses.

La gala tuvo su inicio este miércoles cuando Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis les dieron las indicaciones a Ian y a Sofía sobre el objetivo final del certamen que tuvo una duración de 120 minutos.

Todo esto ocurrió frente a los familiares de los dos contendientes, así como también los participantes eliminados en instancias previas. Como detalle a destacar, tanto Ian como Sofía dejaron de lado sus clásicos delantales para lucir sus chaquetas de chef, ganadas a fuerza de tesón e ingenio.

Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Telefe / Adrián Díaz)

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La instancia decisiva exigió la creación y ejecución de un menú completo de tres tiempos —entrada, plato principal y postre—, en el que cada preparación fue analizada en detalle por el jurado, con especial atención en la creatividad, la técnica y la precisión en la ejecución.

Al final de plazo, Ian presentó como entrada ante los jurados una fainá con provolone, pimientos asados y anchoas marinadas, en tanto que su rival hizo lo propio con una trucha patagónica cruda, salsa criolla al estilo norteño y vinagreta de torrontes. La entrada del influencer provocó el llanto de Donato, que se sintió tocado en el alma con la historia de ese preparado.

Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Telefe / Adrián Díaz)

El plato principal de La Reini fue vieiras con puré de humita con salsa de queso y pimienta; y el de Ian una milanesa de bife con hueso con lingüinis negros con manteca de ajo confitado.

El postre de Sofía consistió en un brulé de higos con crema inglesa de sumac, texturas de masa sable, y crema montada con dulce de leche. Por su parte, Ian presentó un arroz con leche al caramelo, banana bruleada, coulis de frutilas y arándanos frescos con almíbar de limón.

Finalmente, Damián Betular fue el encargado de revelar que Ian Lucas se convirtió en el ganador de MasterChef Celebrity se llevó a su casa 50 millones de pesos-

Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Telefe / Adrián Díaz)

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¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Como todos los lunes o domingos, las galas de eliminación empiezan a las 21.30 y se pueden ver a través de Telefe y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD), y en HBO Max.

Wanda Nara y los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: gentileza Telefe)

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Alex Pelao, Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini (Sofía Gonet), Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo, Claudio “Turco” Husaín, Valentina Cervantes, Guillermo “Walas” Cidade, Esther Goris y Rusherking.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?

Hasta el momento solo Jorge “Roña Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, Romina “Momi” Giardina, Sofi Martínez, Esther Goris, Rusherking, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Andy Chango, Leandro “Chino” Leunis, La Joaqui, Cachete Sierra y Evangelina Anderson, Marixa Balli, Emilia Attias, Maxi López y Claudio “Turco” Husaín y Sofía “La Reini” Gonet.

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