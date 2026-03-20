El triunfo de Ian Lucas en MasterChef Celebrity desató una fuerte interna en los pasillos de Telefe. El cantante sorprendió al canal al pedir expresamente no asistir a Cortá por Lozano mientras estuviera presente Evangelina Anderson, panelista del ciclo y protagonista junto a él de un escándalo mediático por su romance.

La información salió a la luz de la mano de Yanina Latorre, quien detalló que el artista tenía pautada una recorrida por los programas del canal tras su consagración. Sin embargo, todo cambió cuando se supo que Anderson iba a estar ese día en el programa conducido por Verónica Lozano.

“Ian iba a hacer hoy todos los programas de Telefe, pero como a Evangelina le tocaba estar en el programa de Vero, se bajó”, contó Latorre. Según explicó, la decisión fue tomada junto a su representante. El cantante considera que “están queriendo limpiarle la imagen a ella para que él quede mal y como que él quiso algo que ella no”, aseguró la conductora.

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La drástica decisión de Ian Lucas para evitar a Eva Anderson

Para evitar un conflicto mayor en vivo, el canal y la producción de Cortá por Lozano acordaron reprogramar la entrevista. Como Evangelina Anderson se irá de vacaciones en los próximos días, Ian Lucas asistiría al ciclo el lunes, cuando ella ya no esté presente en el panel.

Ian Lucas. Foto: Instagram (@ianlucas)

La actitud del cantante dejó en evidencia la tensión que todavía existe entre ambos, luego del escándalo mediático que protagonizaron por su vínculo sentimental.