La consagración de Ian Lucas (27) en MasterChef Celebrity le valió un premio de 50 millones de pesos, y el influencer de 27 años reveló que donará todo el dinero.

“No voy a entrar mucho en detalle porque es algo que me quiebra un poco, pero el premio no va a ser para mí. Ya se van a ir enterando en estos días”, arrancó el ex de Evangelina Anderson.

“Durante el transcurso del programa me pasó una experiencia con una fan de cuatro años que se llama Oli. Tenía una enfermedad terminal e invité a ella y a los padres a merendar a mi casa”, relató conmovido en A la Barbarossa.

Foto: Instagram (@ianlucas)

En ese punto contagió los escalofríos: “A los tres o cuatro días falleció. Yo la iba a ir a visitar al lugar donde estaba y me enteré que había muchos chicos ahí también que se emocionaron y que querían que vaya a visitarlos. Así que bueno, va a ir para ahí”.

El resto del dinero de Ian Lucas

Además, Ian aclaró: “Amo a los perros yo. Yo siento que a veces los perros son más compañeros que las propias personas. Así que también va a estar dividido en dos cosas”.

Ian Lucas.

Ahí, Analía Franchín lo halagó preguntándole si tenía defectos, después de haberle coqueteado: “Es amoroso, es respetuoso. Tiene un corazón inmenso”.

“La verdad es que me gusta conectar mucho con el público. Comparto mi vida hace 13 años que comparto, grabo todo. Entonces como que tengo un vínculo muy personal en la comunidad que tengo en YouTube”, continuó.

“Gracias a Dios, económicamente no lo necesito. Nunca fue por plata. Fue por un objetivo personal que tenía yo que logré cumplir”, cerró Ian Lucas.