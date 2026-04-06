A poco de finalizar de MasterChef Celebrity, la química entre Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet quedó en el centro de todas las miradas. Los exfinalistas no solo compartieron la adrenalina de la competencia, sino que lograron sostener el interés de sus seguidores con un vínculo que parece ir mucho más allá de las cámaras.

Entre posteos, bromas y gestos en las redes sociales, los guiños cómplices y las risas entre ambos alimentan semana a semana los rumores de romance. Y en las últimas horas, una simple pero reveladora foto volvió a disparar las especulaciones y a revolucionar a sus fanáticos.

Fue Ian quien compartió en sus historias de Instagram una imagen junto a Sofía en la que se los ve abrazados, sonrientes y con una cercanía que traspasa la pantalla, y que despertó todo tipo de especulaciones al arrobar a la influencer con un emoji de un corazoncito blanco. La publicación no pasó desapercibida: para muchos, se trató de una confirmación tácita de que entre ellos hay algo más que una amistad.

¿Amistad o algo más?

Foto: Captura de Instagram Stories (@ianlucas) Por: Fabiana Lopez

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LA REINI ABRIÓ UNA INESPERADA PUERTA A UN PARTICIPANTE DE MASTERCHEF CELEBRITY: “LE DOY UNA CHANCE”

Lejos de los rumores y con su estilo frontal, Sofía “La Reini” Gonet salió a aclarar su situación sentimental y no dejó dudas: con Homero Pettinato está todo terminado. Sin embargo, en medio de su descargo, deslizó una posibilidad que nadie esperaba: podría darle una oportunidad a Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity que le propuso casamiento.

Todo comenzó cuando, en una nota que dio a Infama, le recordaron una polémica frase suya: “Me dijiste ‘no quiero saber más nada con los hombres’. ‘Odio a los hombres’, dijiste algo así”. Lejos de retroceder, La Reini fue tajante: “Lo sostengo, sí”.

Consultada por los rumores de reconciliación con Pettinato tras un supuesto encuentro en Cariló, la influencer fue contundente: “Mentiras, inteligencias artificiales todas. Yo fui con amigas, de verdad. Cero posibilidades (de una reconciliación)”.

Foto: Captura (América)

Pero el giro llegó cuando le mencionaron a Ian, el participante de MasterChef que le habría propuesto casamiento: “Me propuso casamiento, pero viste, todos los hombres son iguales. No sé, bueno, hay que ver. Hay que ver si se anima”.

Sobre si esta situación podría haber generado celos en Pettinato, La Reini volvió a marcar distancia: “No, yo con Homero no tengo relación, ningún vínculo, no tengo idea. Nos perdonamos de aquel quilombo que pasó, pero no tengo idea qué es de su vida, no sé qué hace, no sé nada”.

La Reini: “A Ian le dejamos una chance”.

Y cerró con una definición que deja la puerta entreabierta: “A Ian le dejamos una chance”, cerró con su característico humor y despertando todo tipo de especulaciones con el joven.