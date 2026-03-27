Evangelina Anderson mostró el estudio al que se sometió para controlar la evolución de sus cuerdas vocales, a dos meses de la cirugía que atravesó a comienzos de año.

A través de sus redes sociales, la modelo publicó un video grabado desde el consultorio médico donde explicó el procedimiento antes de realizarlo. “Me voy a hacer el chequeo de mis cuerdas vocales. Se llama videoendoscopio y por ahí vamos a ver cómo está todo”.

En las imágenes se pudo ver a Evangelina Anderson con bata médica y lista para iniciar el control. El estudio comenzó con la aplicación de anestesia local para evitar molestias.

Una vez que hizo efecto, el especialista inició el procedimiento introduciendo por la boca un cable flexible que contenía una pequeña cámara en la punta, permitiendo observar en tiempo real el estado de la laringe.

EL EXAMEN AL QUE SE SOMETIÓ EVANGELINA ANDERSON

El chequeo forma parte del seguimiento posterior a la operación de cuerdas vocales a la que se sometió a mediados de enero.

Días después de la intervención, Anderson mostró también parte del tratamiento de rehabilitación vocal.

En una historia de Instagram compartió ejercicios previos a grabaciones laborales y escribió: “Haciendo ejercicios para recuperar la voz antes de grabar”.

Evangelina Anderson se sometió a un estudio luego de una cirugía que cambiará su vida | Créditos: Instagram @evangelinaanderson

En el video se la veía realizando la técnica conocida como “lax vox”, un método habitual en la rehabilitación vocal que consiste en soplar una manguera dentro de una botella con agua para generar burbujas constantes. Este ejercicio ayuda a relajar las cuerdas vocales, disminuir la tensión y favorecer la recuperación progresiva de la voz.