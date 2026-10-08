El 3 de octubre, Pampita participó una vez más de la Peregrinación a Luján, una tradición que mantiene desde hace varios años. Esta vez, la modelo enfrentó además una jornada marcada por la lluvia y las inclemencias del tiempo.

Después de llegar a la Basílica junto a miles de fieles, Pampita compartió su emoción y agradecimiento en las redes sociales.

Pampita peregrinó hasta Luján (Foto de Instagram)

Sin embargo, su peregrinación fue cuestionada públicamente por Nacho Ortelli, de Radio Rivadavia, quien puso en duda que la modelo hubiera caminado todos los kilómetros.

Días después, Pampita fue consultada por Ángel de Brito sobre la acusación en LAM y respondió de manera contundente.

Qué le dijo Pampita al periodista que la acusó de hacer trampa en la peregrinación a Luján

“Se puso en duda tu peregrinación, dijeron que hacías trampa”, le comentó Ángel antes de la gala solidaria de Casa Ronald.

“Sí, lo escuché. ¿Cómo se llama el periodista?”, respondió Pampita, quien quiso saber quién había realizado la acusación.

“Nacho Ortelli, de Radio Rivadavia”, precisó De Brito.

Fue entonces cuando Pampita lanzó una desafiante invitación al periodista.

“Aprovecho este momento para invitarlo a Nacho para que camine el año que viene conmigo. No puede perderse esta experiencia, vivirla en carne propia. Y ruego a Dios que llueva durante horas, que se caiga el cielo, como fue en esta oportunidad, que nos dé el placer de vivirla así, épicamente, juntos. Está invitadísimo”, expresó Carolina Ardohain.

Y, mirando a cámara, agregó: “Espero que me dé una respuesta”.

Pampita peregrinó hasta Luján (Foto de Instagram)

Pampita defendió su manera de vivir la peregrinación a Luján

En ese marco, la modelo profundizó sobre su vínculo con la peregrinación y cuestionó que se mida la fe de una persona por la cantidad de kilómetros que logra caminar.

“Ya fui a Luján un montón de veces. No creo que tan fiel sos o qué tan buen peregrino sos de acuerdo a los kilómetros que camines”, sostuvo.

Luego, Pampita explicó que cada persona transita la peregrinación de acuerdo con sus posibilidades y que no debería existir una competencia.

“Cada uno camina lo que puede, lo que quiere y todo es válido, por eso hay tantas salidas diferentes. No estaría bien juzgar a la gente por quién camina más o quién camina menos. No es una maratón, es una cosa muy personal”, concluyó.