Pampita, Zaira Nara y Verónica Lozano fueron algunas de las figuras que participaron de un encuentro en Tegui, el espacio gastronómico de Germán Martitegui. La reunión convocó a personalidades del espectáculo y la cocina, entre ellas Sofía Pachano, Santiago Ramundo, Benjamín Alfonso, Gastón Soffritti, Dolli Irigoyen y Juliana López May.

El evento se realizó el martes 13 de octubre y tuvo a Martitegui como anfitrión. Durante la jornada, los invitados participaron de una propuesta gastronómica que giró en torno a la elaboración de las pastas y los distintos procesos que intervienen en su preparación.

La iniciativa fue organizada por Rina Matarazzo bajo la consigna “¿Cuál es el secreto?” y se desarrolló en distintos espacios ambientados dentro del restaurante. El recorrido incluyó información sobre la selección de los ingredientes, las técnicas de producción y las características que adquiere la pasta en cada etapa.

Cómo fue el evento con Pampita, Zaira Nara y Vero Lozano, entre otros famosos

Para la ocasión, el espacio fue intervenido con diferentes estaciones que permitieron conocer el recorrido de las pastas, desde la selección de las materias primas hasta el producto terminado.

Foto: prensa

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Hasta cuándo se puede visitar la propuesta en Tegui

Tras el encuentro de presentación, la experiencia continuará abierta al público hasta el 27 de octubre, durante los almuerzos, con una propuesta de menú especialmente diseñada para la ocasión.

La iniciativa propone trasladar los distintos aspectos del proceso de elaboración a una experiencia gastronómica, con preparaciones que permiten explorar las características de las pastas y sus combinaciones.

De esta manera, quienes visiten Tegui durante esos días podrán conocer una faceta diferente del universo de la pasta, en una propuesta que combina gastronomía, técnicas de elaboración y una puesta en escena pensada para descubrir qué hay detrás de cada plato.