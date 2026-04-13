El mundo del espectáculo despide a John Nolan, quien falleció a los 87 años tras una extensa carrera en cine y televisión.

Reconocido por su trabajo en producciones británicas y por sus colaboraciones con sus sobrinos, dejó una huella en la industria audiovisual.

UNA VIDA DEDICADA A LA ACTUACIÓN

Nacido en Londres en 1938, Nolan se formó en instituciones emblemáticas como el Royal Court y el National Theatre, donde consolidó su perfil como actor de escena. Su primera aparición televisiva fue en 1967, cuando participó como invitado en la clásica serie británica The Prisoner, protagonizada por Patrick McGoohan.

A partir de allí, desarrolló una sólida trayectoria en la televisión del Reino Unido, convirtiéndose en un rostro habitual para el público local.

A nivel internacional, su nombre tomó mayor relevancia gracias a su participación en producciones dirigidas por su sobrino, Christopher Nolan.

En ese contexto, interpretó a Douglas Fredericks en Batman Begins y The Dark Knight Rises, dos entregas clave de la saga protagonizada por Christian Bale.

John Nolan. Crédito: AFP

También formó parte del elenco de Dunkirk, otro de los proyectos más aclamados del director.

SU PASO POR SERIES Y OTROS PROYECTOS

En televisión internacional, Nolan participó en la serie Person of Interest, creada por su otro sobrino, Jonathan Nolan. Allí interpretó a un exagente del servicio secreto británico reconvertido en empresario tecnológico, con presencia en las últimas temporadas.

Más allá de la actuación, también prestó su voz en contenidos de divulgación y entretenimiento, siendo parte de programas del canal Discovery que se emitían en vuelos internacionales.