El mundo del espectáculo argentino está de luto. Marikena Monti, una de las figuras más emblemáticas de la música y el teatro, murió este sábado 17 de enero por la mañana a los 82 años. La noticia sacudió a colegas, amigos y fanáticos que la reconocieron como una verdadera pionera del café concert y una voz fundamental de la canción nacional.

Nacida en Buenos Aires, Marikena se convirtió en un símbolo de la bohemia porteña y del movimiento cultural que revolucionó la escena local en los años 70. Su talento y carisma la llevaron a brillar en los escenarios más importantes del país, donde supo conquistar al público con su estilo único y su interpretación profunda.

Marikena Monti murió a los 82 años (Foto: Archivo).

Monti fue una de las primeras artistas en apostar por el café concert, un formato íntimo y transgresor que marcó una época y abrió las puertas a nuevas formas de expresión artística. Su repertorio abarcó desde la música popular argentina hasta el tango y la canción internacional, siempre con una impronta personal que la distinguió del resto.

RECONOCIDA Y QUERIDA POR SUS PARES

A lo largo de su extensa carrera, Marikena Monti compartió escenario con grandes figuras y fue reconocida por su compromiso con la cultura y la libertad artística. Su voz, cargada de emoción y verdad, se transformó en un emblema para varias generaciones de músicos y actores.

La noticia de su muerte generó conmoción en el mudno del espectáculo. Monti no solo fue una intérprete excepcional, sino también una referente para quienes buscaron romper moldes y desafiar los límites del espectáculo tradicional. Su paso por el café concert dejó una marca indeleble y su influencia se siente hasta hoy en la escena artística argentina.

