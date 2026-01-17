Paula Robles disfrutó de una noche especial junto a su pareja, Guillermo Franco, en una salida romántica al Multiteatro, donde asistieron a la función de El Divorcio del Año, la nueva comedia dirigida por José María Muscari.

Las fotos exclusivas de Ciudad muestran a la ex de Marcelo Tinelli relajada, sonriente y muy cómplice con su actual novio. La pareja llegó al teatro y posó para las cámaras antes de ingresar a la sala.

La obra que fueron a ver reúne a un elenco destacado encabezado por Guillermina Valdés, otra de las ex parejas de Tinelli con quien tiene buen vínculo, junto a Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal. La comedia aborda, con humor e ironía, los vínculos de pareja y las crisis sentimentales.

La salida romántica de Paula Robles y Guillermo Franco (Foto: Movilpress).

Paula Robles eligió un look total black, canchero y elegante, compuesto por un mono negro con tiras finas y sandalias a tono, mientras que Guillermo Franco apostó por un estilo casual con camisa clara y pantalón verde oliva. En todo momento se mostraron distendidos y de buen humor, reflejando el gran presente sentimental que atraviesan.

