Los famosos se acercaron el jueves por la noche a la función de prensa de El Divorcio del Año, la obra de José María Muscari que protagonizan Fabián Vena y Guillermina Valdés, y Ciudad estuvo ahí.

Una pareja consolidada hace más de 30 años como la de Gabriel Corrado y Constanza Feraud dijo presente, al igual que Tucu López y Noelia Antúñez, quienes se mostraron juntos en público por primera vez pese.

Además, Natalie Pérez se mostró súper enamorada de Tomás Rotemberg, uno de los productores de la disruptiva comedia dramática.

Malena Guinzburg con Adrián, su novio. (Foto: Movilpress)

Incluso Malena Guinzburg llegó de la mano de Adrián, con quien está de novia hace como cuatro años.

Gastón Pauls. (Foto: Movilpress)

Mimi Alvarado, Gastón Pauls, Eda Bustamante, Esther Goris, Katja Alemann, Mario Guerci entre otras celebridades fueron algunos de los que aplaudieron al elenco integrado además por Juan Palomino, Ernestina Pais y Rocío Igarzabal.

Majo Martino. (Foto: @Movilpress)

(Foto: @Movilpress)

José María Muscari, Guillermina Valdés, Rocío Igarzabal, Fabián vena, Ernestina Pais y Juan Palomino. (Foto: @Movilpress)

Mariela Asensio y José María Muscari. (Foto: @Movilpress)

Mario Guerci. (Foto: @Movilpress)

Carolina Papaleo. (Foto: @Movilpress)

Esther Goris. (Foto: @Movilpress)

Mimi Alvarado. (Foto: @Movilpress)

Malena Guinzburg. (Foto: @Movilpress)

Katja Alemann. (Foto: @Movilpress)

Constanza Feraud y Gabriel Corrado. (Foto: @Movilpress)

Noe Antúnez y Tucu López. (Foto: @Movilpress)

Eda Bustamante. (Foto: @Movilpress)

Natalie Pérez y Tomás Rotemberg. (Foto: @Movilpress)

(Foto: @Movilpress)

(Foto: @Movilpress)