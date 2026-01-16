Guillermina Valdés se luce en “El divorcio del año”, pero a Mimi Alvarado no le gustó nada por una parte del diálogo.

Ángel de Brito estuvo con la prima de Marcelo Tinelli y le consultó por la obra teatral de la actriz, a lo que la dominicana respondió con contundencia.

“No me gustó. Cómo decían… En una parte de la obra, decían prostitutas dominicanas. ¿Cómo? No generalicen. Grité. Hubo un grupo que mandó a callar. Es ficción, pero a mí no me gustó”, sentenció.

EL ENOJO DE MIMI ALVARADO

El conductor de LAM le consultó a la prima de Tinelli si había podido plantearle su inquietud a Guillermina, pero no fue así: “Hablé con Guillermina. No me dijo nada de eso, pero nos mandamos unos mensajes”.

La obra es dirigida por José María Muscari, protagonizada por Valdés junto con Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal.

Se trata de una pareja en crisis, abogados que intervienen y una hija que observa, todo bajo la lupa de las redes sociales, resultando en una comedia sobre el amor contemporáneo y las contradicciones afectivas.