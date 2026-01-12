Dante Ortega siempre eligió el bajo perfil, a pesar de ser hijo de dos figuras hiper conocidas como Guillermina Valdes y Sebastián Ortega.

Sin embargo, en las últimas horas, el joven cantante decidió romper el silencio y salir al cruce de los comentarios agresivos que recibió en redes sociales tras compartir un video junto a una de sus hermanas.

Todo empezó cuando Dante subió un video probando un chocolate con su hermana. Lo que parecía un momento familiar y divertido, se transformó en un campo de batalla virtual: los comentarios desubicados y agresivos sobre su sexualidad no tardaron en aparecer.

El descargo de Dante Ortega: “No hay nada en mi vida que vaya a cambiar por lo que diga otra persona”

Lejos de quedarse callado, Dante se mostró directo y sin vueltas. “Encontré un montón de comentarios despectivos hablando sobre nuestra orientación sexual: que si estamos invertidos, que si somos así porque es moda, una catarata de opiniones que refleja que no son personas que no están interesadas en instruirse sino que quieren bardear y criticar por el simple hecho de que tienen tanto odio en su cuerpo y no lo pueden trabajar en terapia”, disparó.

El hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega se cansó de los comentarios malintencionados de los usuarios.

En su descargo, Dante Ortega fue contundente: “Estos comentarios me dejaron de afectar y no hay nada en mi vida que vaya a cambiar por lo que diga otra persona. A esta cavernícola le digo que soy hombre, me gustan los hombres pero no descarto estar con mujeres y mis hermanas son mujeres y le gustan las mujeres, ¿qué hay de malo en eso?”.

“Si hubiéramos sido heterosexuales, ¿hubiera sido tema de conversación?”

El joven artista también apuntó contra el doble estándar y la falta de empatía: “Lo que llama la atención es que los tres nacimos con esta orientación sexual pero, ¿si hubiéramos sido heterosexuales, hubiera sido tema de conversación? Yo creo que no. Con 24 años no debería estar perdiendo mi tiempo tratando de educar personas que tienen problemas de empatía. No vengan a darnos cátedra porque si tienen hijos los criaron con esos valores… mamita, pobres chicos”.

Foto: Instagram Dante Ortega

“No se elige la orientación sexual”: el mensaje de Dante a quienes lo critican

Para cerrar, Dante fue claro y dejó un mensaje directo a quienes creen que la orientación sexual es una elección: “La gente que piensa que la sexualidad es algo que se elige están muy equivocados porque sino no hubiera estado dos años rezando para que me haga heterosexual. ¿Creen que funcionó, cambié mi aspecto? No. Sigo creyendo en Dios y creo que él me quiso así”.

Con firmeza y sin perder la calma, Dante Ortega dejó en claro que no va a dejar que los comentarios de odio lo afecten y que su vida no va a cambiar por lo que digan los demás.