La música colombiana está de luto. El destacado cantante Yeison Jiménez, de 34 años, murió este sábado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá, Colombia, cuando la avioneta privada en la que viajaba se precipitó a tierra minutos después del despegue.

El Ministerio de Transporte de Colombia confirmó la tragedia que también cobró la vida de otras cinco personas que acompañaban al artista en su traslado hacia Medellín, donde tenía programado un concierto en el municipio de Marinilla.

DETALLES DEL ACCIDENTE FATAL

La avioneta de matrícula N325FA despegó desde el aeropuerto de Paipa con destino a Medellín, pero pocos minutos después del despegue se precipitó en la vereda Romita, ubicada entre los municipios de Paipa y Duitama.

Según reportes preliminares de las autoridades, el piloto habría perdido el control de la aeronave tras la explosión de un neumático, lo que provocó que el avión cayera e inmediatamente se incendiara. El impacto no dejó sobrevivientes.

Tragedia en la música colombiana: Murió Yeison Jiménez. Crédito: Instagram

El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate SAR de la Aerocivil de Bogotá notificó la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en el sector del siniestro. Un comunicado oficial expresó: “El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate SAR, Aerocivil de Bogotá notificó la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en el sector del evento”.

LAS VÍCTIMAS FATALES DEL ACCIDENTE

Además de Yeison Jiménez, en el accidente aéreo perdieron la vida cinco personas más que formaban parte de su equipo de trabajo y tripulación. Entre las víctimas se encuentran Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo de trabajo del cantante; Oscar Marín, quien se desempeñaba como asistente personal; Jefferson Osorio, su representante; y Weisman Mora, también parte del equipo laboral del artista. La sexta víctima fatal fue el Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.

Todos ellos acompañaban al cantante en su traslado para cumplir con sus compromisos artísticos. La pérdida de estas seis vidas enlutó profundamente al ambiente musical colombiano y a las familias de las víctimas.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de Colombia ya activó el protocolo de investigación para determinar las causas exactas del accidente de la avioneta. Las autoridades trabajarán en el análisis de los restos de la aeronave, las condiciones climáticas del momento y los posibles fallos técnicos que pudieron haber provocado la tragedia.

La hipótesis principal apunta a la explosión de un neumático como el desencadenante de la pérdida de control, pero los investigadores deberán confirmar esta versión mediante un análisis exhaustivo de la evidencia recolectada en el lugar del siniestro.

QUIÉN ERA YEISON JIMÉNEZ

Yeison Jiménez, de 34 años, era uno de los artistas colombianos más reconocidos de su país, especialmente en el género de la música popular. Con una carrera consolidada, el cantante había logrado conquistar el corazón de miles de seguidores gracias a su talento y carisma sobre el escenario.

Según medios locales, Jiménez viajaba hacia Medellín para desde allí trasladarse al municipio de Marinilla, donde ofrecería un concierto ante su público. La presentación nunca pudo concretarse debido a la fatal tragedia.

El artista se había destacado por su dedicación a la música y su cercanía con sus seguidores, quienes en las últimas horas inundaron las redes sociales con mensajes de dolor y despedida.