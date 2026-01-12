Guy Moon, el compositor estadounidense que puso ritmo y emoción a series icónicas como “Los Padrinos Mágicos”, “Johny Bravo” y “La Vaca y el Pollito”, murió el 8 de enero a los 63 años tras un trágico accidente de auto en Los Ángeles.

El anuncio de la familia Moon en las redes sociales

La noticia fue confirmada por sus familiares, que detallaron que el accidente ocurrió en la ciudad californiana y que el músico se mantuvo activo hasta sus últimos días.

El médico forense del condado de Los Ángeles declaró que falleció debido a lesiones traumáticas sufridas en el accidente.

El mensaje de la familia Moon

“Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro querido patriarca, Guy Moon. Falleció la mañana del jueves en un accidente de tráfico”, declaró la familia de Moon, su esposa y sus tres hijos, en un comunicado.

“Nos sentimos inmensamente bendecidos de haberlo podido llamar padre y esposo. Al enfrentar juntos lo que parece un dolor insuperable, nos sentimos alentados a llorarlo con honor y valentía, con las herramientas que nos brindó en su hermosa vida.”

“Ha dejado un legado inconfundible y será profundamente extrañado por nosotros, su familia y muchas otras personas cuyas vidas impactó”.

La familia explicó que planean celebrar la vida de Moon en su cumpleaños, el 7 de febrero.

El legado de Guy Moon: la banda sonora de la infancia de millones

Guy Moon fue mucho más que un nombre en los créditos. Su talento musical acompañó a toda una generación que creció con las aventuras de Timmy Turner en “Los Padrinos Mágicos”, serie por la que recibió una nominación al Emmy y donde trabajó codo a codo con el creador Butch Hartman.

Su sello también quedó grabado en otros éxitos animados como “Danny Phantom” y “T.U.F.F. Puppy”, y fue parte fundamental de la identidad sonora de Cartoon Network con clásicos como “Johnny Bravo” y “La Vaca y el Pollito”.

Pero su versatilidad lo llevó más allá de la animación infantil: también colaboró con Nickelodeon en la serie juvenil “Big Time Rush”.

En los últimos años participó en proyectos como la película “Ryan’s World: The Movie – Titan Universe Adventure” (2024) y la miniserie “The Green Veil” (2025), mostrando que su creatividad seguía intacta.

.