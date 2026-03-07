La charla en el programa Sería increíble tomó un rumbo inesperado cuando el panel comenzó a debatir sobre los lugares más insólitos donde alguien había tenido relaciones sexuales. En ese contexto,Lucila Villar, conocida popularmente como La Tora, sorprendió a todos con una confesión que dejó atónitos a sus compañeros.

Todo comenzó cuando Nati Jota lanzó la pregunta al aire y la influencer respondió con total naturalidad. “En todos lados, sí”, dijo entre risas, generando inmediatamente la reacción del resto del equipo.

La conversación fue escalando en tono humorístico. Tomás Kirzner recordó la etapa de la joven en Gran Hermano, donde alcanzó gran notoriedad y comenzó un romance con Nacho Castañares. Pero lo que vino después superó cualquier expectativa.

Sin demasiadas vueltas, La Tora reveló que una de sus experiencias había sido bajo el agua. “Ahora estoy retranquila igual. Buceando”, lanzó, descolocando por completo a los presentes.

LA CONFESIÓN DE LA TORA QUE SORPRENDIÓ EN PLENO PROGRAMA

La reacción en el estudio fue inmediata. Kirzner repitió varias veces “pará”, intentando confirmar si había escuchado correctamente, mientras que Nati Jota no podía salir de su asombro y comenzó a preguntar cómo había sido posible.

Entre carcajadas y comentarios irónicos, el actor mencionó el detalle técnico del momento: “Tanque de oxígeno, bueno”. A partir de allí, la charla se transformó en un divertido intercambio sobre snorkel, equipos de buceo y el tiempo que alguien podría permanecer bajo el agua.

En medio de las bromas, Nati Jota imaginó la escena y preguntó entre risas si el momento había durado quince minutos. La influencer aclaró que la experiencia había ocurrido en Brasil, en un ambiente relajado, con bikini y con la presencia de un guía y otra persona con tanque de oxígeno.

Cuando le preguntaron si utilizaba traje especial, respondió con humor: “No, neopren, no”.

RISAS, INCRÉDULIDAD Y DETALLES DE UNA ANÉCDOTA VIRAL

El clima en el estudio se volvió cada vez más distendido mientras seguían apareciendo preguntas curiosas. En tono jocoso, Kirzner quiso saber si la persona que estaba con ella tenía un preservativo preparado.

La Tora respondió con total naturalidad y redobló la sorpresa: “Ay, tenía, amigo, dos”.

La incredulidad de sus compañeros continuó cuando quisieron confirmar si todo había sucedido realmente bajo el agua. La influencer explicó que el momento fue espontáneo, aunque dio a entender que su acompañante parecía estar preparado “por si quizás pase”.