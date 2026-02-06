Lucila “La Tora” Villar volvió a acaparar la atención en redes sociales con una publicación que refleja su compromiso con el entrenamiento físico.

La exGran Hermano compartió una selfie en ropa interior frente al espejo que evidencia los resultados de meses de ejercicio y alimentación saludable.

En la imagen, la influencer luce un abdomen marcado y piernas tonificadas, dejando en claro que su transformación corporal no es casualidad sino producto de disciplina y constancia.

La postal generó miles de reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron su cambio físico y la felicitaron por su dedicación al estilo de vida fitness.

La Tora sorprende en ropa interior: el resultado de su riguroso entrenamiento físico. Crédito: Instagram

UN PROCESO QUE LLEVA MESES DE ESFUERZO

Esta no es la primera vez que La Tora muestra su evolución física en Instagram. La mediática ha compartido regularmente su proceso de entrenamiento, documentando cada etapa de su transformación.

Su rutina combina actividad física intensa con una dieta balanceada, logrando resultados visibles que inspiran a su comunidad de seguidores.