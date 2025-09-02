En medio de las especulaciones sobre el fin de su noviazgo con Maxi, de 18 Kilates, Lucila “La Tora” Villar se animó a contar toda la verdad en el programa de streaming La Pré, declaraciones que luego fueron replicadas en LAM.

La exparticipante de Gran Hermano confesó que la decisión fue difícil, pero necesaria para su bienestar personal: “Yo le dije que me quería priorizar en mi carrera. Sentía que el vínculo estaba más de un lado que del otro”, comenzó diciendo.

“Yo estaba dando todo y me estaba descuidando: físicamente, mentalmente y laboralmente”, agregó, dejando en claro los motivos por los que optó por ponerle un punto final a la relación con el artista.

Foto: Instagram (@luvillarr)

“Cuando se prende una cámara yo siempre soy feliz, siempre laburo y nunca voy a decir que no por trabajo. Pero sentía que me estaba descuidando mucho y dije ‘bueno, es momento de priorizarme’”, cerró, a corazón abierto.

Foto: Instagram (@maxikilates)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA TORA HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO DE SU SALUD MENTAL: “TENGO FOBIA SOCIAL”

La Tora habló con Puro Show (en febrero de 2025) sobre la salud mental y confesó la afección que padece: “Tengo ansiedad social, muchos de mis compañeros la tienen, soy una persona muy emocional y expresiva”.

En el ida y vuelta con Alejandro Castelo, la ex Gran Hermano explicó qué está haciendo para superarlo: “Me privo de un montón de cosas en mi vida por tener eso, voy a coaching y psicólogo, soy muy pro de la salud mental”.

“Me privo mucho de salir a lugares populares con mis amigas o mi familia, si voy a la cancha no puedo ir sola, tengo que ir acompañada”, dijo sobre cuánto la afecta en el día a día.

La Tora habló de salud mental con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Al final de la entrevista, la Tora reveló que también se avocó a la religión para salir adelante: “Ni si quiera salgo a caminar cerca de mi casa, no conozco la vuelta de mi casa. Me falta el aire, es una situación que no puedo controlar, le pido todos los días a Dios”.