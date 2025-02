La Tora habló con Puro Show sobre la salud mental y confesó la afección que padece: “Tengo ansiedad social, muchos de mis compañeros la tienen, soy una persona muy emocional y expresiva”.

En el ida y vuelta con Alejandro Castelo, la ex Gran Hermano explicó qué está haciendo para superarlo: “Me privo de un montón de cosas en mi vida por tener eso, voy a coaching y psicólogo, soy muy pro de la salud mental”.

“Me privo mucho de salir a lugares populares con mis amigas o mi familia, si voy a la cancha no puedo ir sola, tengo que ir acompañada”, dijo sobre cuánto la afecta en el día a día.

La Tora habló de salud mental con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Al final de la entrevista, la Tora reveló que también se avocó a la religión para salir adelante: “Ni si quiera salgo a caminar cerca de mi casa, no conozco la vuelta de mi casa. Me falta el aire, es una situación que no puedo controlar, le pido todos los días a Dios”.

GABRIEL CARTAÑÁ HABLÓ DE LA FOBIA SOCIAL TRAS LA CONFESIÓN DE LA TORA

Gabriel Cartañá explicó qué es la fobia social en el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito luego de que la Tora confesara que lo padece.

“Ella lo describe bien pero califica equivocadamente, y esta bien porque ella no es psicóloga, no tiene por qué hacerlo”, dijo en primera instancia el psicólogo.

Gabiel Cartañá habló en Puro Show (Foto: captura de eletrece).

Entonces, se extendió: “Lo que a ella le pasa el nombre no es ansiedad social sino que es fobia social, es el nombre técnico para decir lo que antiguamente se le decía timidez”.

