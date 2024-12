A pocos días de que Gran Hermano 2024 debutara en la pantalla de Telefe, Lucila “La Tora” Villar, que la rompió en la edición 2022, se mostró conmovida por la historia de vida de uno de los nuevos participantes.

Mientras “stremeaba”, no pudo evitar sensibilizarse al escuchar la presentación de Luciana Martínez, una de las personas que más conmovió a los televidentes desde que alzó su voz por primera vez en el ciclo conducido por Santiago del Moro.

Luciana habló de su identidad de género en el programa.

“Hola soy Jorge Barrionuevo y hace más de diez años soy a escondidas Luciana Martínez. Quiero que me conozcas como Luciana Martínez. Me vine con mi valija hasta Buenos Aires para hacer el casting. Tengo siete hermanos y dos de ello estuvieron presos... Me enseñaron lo que no está bien”, afirmó, dichos que conmovieron a La Tora.

EL PEDIDO DE LA TORA A LA FAMILIA DE LUCIANA MARTÍNEZ

Lucila “La Tora” Villar le hizo un contundente pedido a la familia de Luciana Martínez.

“Lo que me estaba fijando de Luciana es que me gustaría que todos los amigos y las amigas le cambien el Instagram”, sentenció, mostrando su perfil, en el que aún se puede leer “Jorge Barrionuevo” y, además, está privado.