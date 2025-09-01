El noviazgo de Lucila “La Tora” Villar con Maximiliano Appap, el cantante de 18 Kilates, llegó sorpresivamente a su final y Pepe Ochoa deslizó en Bondi Live que podría haber sido por una infidelidad.

La ex Gran Hermano y actual figura de Telefe le confirmó al panelista de LAM la sorpresiva ruptura y dejó entrever algunos de los motivos.

“Me separé. Prioricé mi laburo, lo que viene por delante, que son muchos contratos, gracias a Dios”, dijo La Tora. Y asumió sobre la relación: “Siento que estaba dando más para el lado de él que para el mío”.

“Me prioricé a mí y decidí soltar (...) Necesito alguien a la par. Estaba más en su mundo, más en él”, aseguró la ex GH en diálogo con Ochoa.

Consultada por la versión de que Maxi de 18 kilates la habría engañado, La Tora respondió: “Ni idea, no me sorprendería. Uno nunca termina de conocer a las personas”. Y Pepe acotó picante: “Para mí hay cuernos. Lo voy a investigar”.

Foto: captura de pantalla de Instagram.

LA TORA, SEPARADA DE MAXI DE 18 KILATES Y CON MUCHAS PROPUESTAS LABORALES

En su reciente paso por el stream de La Voz Argentina, La Tora volvió a hablar de su reciente separación, y comentó: “Lo estoy viviendo bien, con muchos proyectos laborales nuevos. Estoy bien”.

