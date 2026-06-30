En medio de una gran expectativa por parte de su comunidad, la reconocida psicóloga y creadora de contenido Cecilia Ce (conocida popularmente en las redes sociales como “La Lic. Ce”) volvió a subirse a un escenario.

Su reaparición pública llega en un momento de enorme vulnerabilidad, pocas semanas después de haber hecho pública su denuncia contra su ex pareja, el referente social Nacho Levy.

Con la voz entrecortada pero una firmeza inquebrantable, la especialista aprovechó el reencuentro con su público para compartir una profunda reflexión sobre el amor, la vulnerabilidad y la estigmatización que sufren las víctimas.

EL EMOTIVO DESCARGO DE LA LIC. CE EN EL ESCENARIO

El video de su reaparición, que rápidamente se volvió viral en plataformas digitales, muestra a una Cecilia visiblemente conmovida ante la ovación inicial de los presentes. Al tomar el micrófono sobre las tablas de un teatro, la psicóloga confesó el desafío que implicaba para ella estar en ese lugar: “Quiero decir algo breve porque es muy difícil esto para mí. Voy a tratar de decirlo sin llorar, pero si lloro, lloro, no pasa nada... Quizás muchos saben las cosas que me estuvieron pasando a nivel personal y yo decía: ‘¿Qué voy a decir?’”

Crédito: Instagram

Frente a las preguntas y los cuestionamientos que suelen surgir en torno a este tipo de vivencias, la Lic. Ce plantó bandera con una de las frases más potentes y necesarias del último tiempo: “A mí no me van a sacar la vergüenza de haber querido amar. Creo que se trata de eso. La podés pasar como el ojete, pero creo que no tiene nada de malo haber querido amar”, sentenció, desatando el aplauso unánime del auditorio.