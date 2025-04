Luego de todas las denuncias que Viviana Canosa hizo en su programa Viviana en vivo (y que asentó en la Justicia), y de hablar a fondo de Lizy Tagliani y su conflicto cuando eran amigas, la panelista fue indagada sobre la posibilidad de cruzarse a la conductora en un evento en Palermo al que asistió, y fue contundente con su respuesta.

“Acaba de llegar Lizy Tagliani donde es la tradicional esquina de Aníbal Troilo, este bar ahora se está reinaugurando por Madres Víctimas de Trata. Como aquí vemos, Lizy está posando para la foto en este lugar donde van a trabajar específicamente víctimas de trata. Esta fundación no tiene intenciones de lucro y, en este momento, se ve Lizy llegando y recorriendo el lugar”, informaron en América Noticias.

Luego, la panelista respondió las consultas de la presa: “¿Crees que puede llegar a venir Viviana esta noche? ¿Cómo tomás eso?”, se lo escuchó decir a uno de los cronistas. A lo que la entrevistada fue contundente con su respuesta: “No voy a hablar de nada que tenga que ver con eso. Soy una mujer de 54 años, con valores y, sobre todo, respetuosa; así que sé comportarme”.

“¿Evitarías cruzarla?”, insistió el notero. Y Tagliani cerró, firme con su postura: “Yo no evito, no tengo nada que evitar en esta vida, nada. No voy a hablar de nada más que de este lugar y del trabajo de las chicas”.

FLORENCIA PEÑA ACUDIÓ A LA JUSTICIA TRAS LA DENUNCIA DE VIVIANA CANOSA

Lejos de pasar por alto las especulaciones que surgieron después de que Viviana Canosa se presentara en Comodoro Py para hacer su denuncia, y que surgiera su nombre como posible involucrada en la causa, Florencia Peña recurrió a su abogado, Fernando Burlando, para presentar un escrito.

Así lo publicó Pronto después de tener la palabra de Matías Vázquez (el conductor de Puro Show junto a Pampito, el programa que se transmite por eltrece), quien aseguró que la actriz presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo.

Esta acción fue realizada a través de su letrado, donde dejó en claro que la acusación es ajena a ella. Además, entregó contenido de su celular y se puso a disposición para que la interroguen e investiguen, tal como lo informó el portal.

Cabe recordar que, días atrás, Florencia se había mostrado muy angustiada en su visita a LAM donde no pudo evitar romper en llanto al hablar de este tema en vivo: “Se meten con cosas que no solo me dañan a mí. Yo tengo tres pibes, dos escolarizados. Y creo que hay un límite, loco. Hay un límite. Y de esto también es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota”, había dicho, muy movilizada.