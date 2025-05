Luego de que señalaran a Daniel Guzmán Jr. como el nuevo candidato que habría conquistado el corazón de Wanda Nara, el futbolista rompió el silencio en una nota que dio a Intrusos y no escatimó en halagos para la empresaria.

“Tengo varios amigos argentinos que me han mandado (mensajes) estos días y estoy al pendiente. Wanda es mi amiga, nada más. No sé por qué hicieron tanto revuelo a un comentario. Siempre me dicen ‘no le des tanta importancia’, pero hace cinco días que me siguen llegando mensajes”, lanzó el joven.

“Las redes sociales son redes. Le puedo comentar a una amiga o amigo y ya está. A Wanda no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero por redes platicamos de vez en cuando. Siempre con respeto”, agregó.

Foto: Instagram (@danielguzmanjr)

Asimismo, ante la consulta del “te amo” que le dedicó a la mediática en Instagram, expresó: “Bueno, depende como lo vean. Eso es lindo. Es como si mi hermana le pone a Maluma ‘te amo’ y le dan una difusión diferente”.

“Hoy la veo como amiga y me cae bien. Es una mujer muy guapa”, añadió. Y sobre la posibilidad de comenzar una relación con la hermana de Zaira Nara, cerró, sincero: “Tengo que conocerla un poco más”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

ASEGURAN QUE WANDA NARA TIENE UN NUEVO AMOR Y ES FUTBOLISTA: QUIÉN ES EL HOMBRE QUE LA HABRÍA CONQUISTADO

A poco de que Elián “L-Gante” Valenzuela revelara que ya no está más en pareja con Wanda Nara, en El Diario de Mariana dieron a conocer el nombre del futbolista que habría conquistado el corazón de la empresaria.

“Él se llama Daniel Guzmán y tiene 32 años”, dieron a conocer en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani por América después de ver varias fotos del joven que estaría muy cerca de Wanda, con quien ya intercambió algunos likes en Instagram.

Además, en el programa mostraron una captura de pantalla de una conversación que se dio en el muro de la hermana de Zaira Nara donde él le plasma un jugado mensaje ante la vista de todos sus seguidores: “Te amo”, se pudo leer. A lo que Wanda respondió con un sugestivo mensaje: “Hola, me llamo Wanda. Soy argentina”.

Foto: Captura (América)