Mauricio D’Alessandro fue contundente al revelar que no defendería a Aníbal Lotocki: "Siempre estuve en contra de los cirujanos plásticos"

Luego de que se conociera que Aníbal Lotocki fue inhabilitado por la Justicia para ejercer la medicina, fallo que fue celebrado por muchas figuras en medio de la preocupación de Silvina Luna –quien sigue internada en el Hospital Italiano- Mauricio D’Alessandro fue contundente al dar su opinión al respecto.

Indagado por Fátima Florez –angelita invitada de LAM- sobre si sería el abogado de Lotocki, el letrado no dudó con su respuesta: “No, yo siempre he estado en contra de los cirujanos plásticos desde el año 90”.

Tras escucharlo Ángel de Brito intervino con más información: “Mucha gente no sabe que vos te encargaste de controlar malas praxis con respecto a las siliconas”, expresó. Y Mauricio cerró, firme: “En su momento, las siliconas largaban un líquido y eso generaba, se suponía, enfermedades autoinmunes”.

Más sobre este tema Silvina Luna habría reaccionado a la inhabilitación de Aníbal Lotocki para ejercer la medicina: los detalles

FUERTÍSIMA REACCIÓN DE CINTHIA FERNÁNDEZ TRAS LA INHABILITACIÓN DE ANÍBAL LOTOCKI PARA EJERCER LA MEDICINA

Luego de conocerse que Aníbal Lotocki fue inhabilitado para ejercer la medicina, Cinthia Fernández recurrió a las redes para compartir sus emociones con esta noticia.

“¡Al fin un poco de Justicia con el carnicero del ‘no cirujano plástico’! ¡Al fin loco! La Justicia necesitó una terapia y varias muertes, ¿en serio? ¡Que papelón! Al menos llegó”, escribió la panelista de Nosotros a la mañana en Twitter.

Más sobre este tema Inhabilitaron a Aníbal Lotocki para ejercer como médico: "Él ahora está en Mendoza visitando bodegas"

Días atrás, Cinthia sorprendió al mostrar el santuario que armó para rezarle a Silvina Luna, quien continúa internada en el Hospital Italiano: “Fuerza”, se lee en la imagen que subió a Instagram Stories y que acompañó con un emoji de un corazoncito rojo, donde además se aprecia una oración con una Virgen de fondo y una vela prendida que tiene ubicada en una mesita.

“Te quiero, Sil. ¡Antes de dormir, te pido leé en voz alta esta oración!”, cerró la joven, incentivando a sus seguidores a que lean la oración a la Virgen de Guadalupe pidiendo para que continúen las mejorías que presentó Silvina en los últimos días.