Kate Rodríguez confirmó que está embarazada y la noticia sorprendió a sus seguidores en redes sociales. La modelo panameña, que desarrolló gran parte de su carrera en la Argentina, compartió un emotivo mensaje en el que reveló que espera a su tercer hijo, fruto de su relación con Maximiliano Antonietta, su mejor amigo y compañero de vida.

“Hoy, 15 años después de haber dejado mi tierra para vivir en Argentina, vuelvo a abrazar el Caribe... pero esta vez con el corazón latiendo más fuerte que nunca”, escribió Rodríguez en Instagram, haciendo referencia a sus raíces y al significado especial de este nuevo capítulo.

En su mensaje, Kate le dedicó unas sentidas palabras a Max, su pareja desde hace varios años. “Gracias por devolverme la fe, por enseñarme que después de cada tormenta siempre llega un nuevo amanecer. A tu lado descubrí que podía ser una mejor versión de mí misma. En estos 4 años me cuidaste, me inspiraste, me enseñaste... Eres mi amigo, mi compañero de vida y mi amante perfecto”, señaló con emoción.

El emotivo de Kate Rodríguez para confirmar su embarazo (Foto: Instagram @katepma)

Leé más: Kate Rodríguez habla por primera vez de su novio: era su mejor amigo, es viudo y tiene dos hijos

KATE RODRÍGUEZ CONTÓ QUE ESPERA A SU PRIMER HIJO JUNTO A SU MEJOR AMIGO

La modelo también reflexionó sobre lo que significa construir una relación con bases sólidas. “No quiero que nuestra historia sea perfecta, porque en la imperfección encontramos lo más valioso: crecer y aprender juntos. Lo que sí quiero, cada día de mi vida, es amarte con locura, elegirte siempre y hacerte sentir el hombre más amado”, destacó.

Además, habló de la familia que formaron y del futuro que los espera con la llegada del nuevo integrante. “Hoy el amor no solo nos une... también late dentro mío, creciendo día a día. Ahora sí, estamos completos: con nuestros tres hijos y mil páginas más de esta historia por escribir”, agregó. El anuncio fue recibido con una lluvia de mensajes y felicitaciones, que celebraron junto a Kate este momento único y la acompañaron con buenos deseos para la nueva etapa.

Kate Rodríguez (Foto: Instagram @katepma)

Kate Rodríguez (Foto: Instagram @katepma)

Kate Rodríguez (Foto: Instagram @katepma)

Kate Rodríguez (Foto: Instagram @katepma)

Kate Rodríguez (Foto: Instagram @katepma)

“Me enamoré de mi mejor amigo”, le contó Kate a Ciudad Magazine en 2022. En ese momento, la bailarina reveló que se conoció con su novio hace seis años y, en medio de uno de sus tantos encuentros, terminaron dándose cuenta de sus sentimientos.

“Él está viudo hace mucho tiempo y solo se encargó de sus dos nenes, y eso me enamoró mucho de él, su dedicación, lo presente que es como padre. Porque él es padre y madre a la vez. Por eso dije ‘wow, este hombre es maravilloso’”, cerró Kate.

Leé más: Kate Rodríguez disparó sin filtro contra Lourdes Sánchez tras el escándalo: “Por fin se le cayó la careta”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.