Juana Viale le hizo honor a su abuela Mirtha Legrand con un sincericidio sin filtros que no tuvo desperdicios.

La conductora de Almorzando con Juana tuvo en su mesa a Javier Baños, abogado defensor de Julieta Prandi, y lo sorprendió con el atípico agradecimiento por los libros que les regaló.

“En mi puta vida los voy a leer”, le dijo Viale a Baños, quien captó en el momento que el comentario de la artista era picante, pero con buena onda, y le respondió con humor.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Almorzando con Juana.

EL TREMENDO SINCERICIDIO DE JUANA VIALE AL ABOGADO DE JULIETA PRANDI

Juana Viale: –Le quiero agradecer al doctor que me acaba de traer dos libros que en mi puta vida voy a leer. Miren lo que es esto: El Código Procesal Penal Federal y Estudios del Proceso Penal según la Ley Procesal Bonaerense. Me parece que esto es para eruditos.

Javier Baños: –Uno tiene el tamaño justo para que vos puedas apoyar una pava. Vos tomás mate, imagino. Y el otro es para cuando tenés la cama floja.

Juana Viale: –Está bueno tenerlos para cualquier consulta que uno tenga.

Javier Baños: –Están dedicados.

Juana Viale: –Ya la leí. La dedicatoria es la que más valoro. Están buenos para la biblioteca.

